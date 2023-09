Sciopero oggi 18 settembre mezzi pubblici: orari e cose da sapere (città per città)

Lunedì complesso per chi si muove con i mezzi pubblici, c'è sciopero dei trasporti oggi lunedì 18 settembre 2023 e ci potrebbero essere disagi notevoli: lo stop, che è nazionale, avrà una durata di ben 24 ore. Sono a rischio quindi bus e metro. A proclamare lo sciopero degli autoferrotramvieri sono le sigle sindacali Faisa Confail e Cobas Lavoro privato. Durante lo stop, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge. Le città coinvolte dallo sciopero dei trasprti di lunedì 18 settembre sono Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Genova, Lecce e Venezia.

Le motivazioni principali poste alla base dello sciopero del 18 settembre 2023 da Faisa Confail: aumento del costo della vita in atto, perdita del potere di acquisto, la sicurezza sul lavoro, l'orario, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione. Le motivazioni principali poste alla base dello sciopero Cobas sono: a sostegno dell'aumento salariale di 300 euro; della riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; dell'adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nonché per gli utenti del servizio di TPL; per il blocco delle prìvatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL.

Sciopero mezzi pubblici oggi Roma e Milano

A Roma lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Dalla notte del 17 settembre NON GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). E' invece GARANTITO il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Lunedì 18 settembre GARANTITE le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, mentre è NON GARANTITO il servizio sull'intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno. NON GARANTITE anche le corse della linea bus sostitutiva MA previste dopo le ore 20.00; le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl. Nella notte tra il 18 e il 19 settembre GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). NON GARANTITE invece dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

A Milano lo sciopero coinvolgerà autobus, tram e treni delle cinque linee metropolitane Atm. Lo sciopero avrà effetti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, riporta la stessa Atm. La fascia oraria garantita va dalle 15 alle 18. Sempre lunedì 18 settembre per 24 ore si fermano in Lombardia i dipendenti della compagnia di bus Autoguidovie che sono iscritti a Osr Faisa-Cisal. A San Vittore Olona aderiscono gli autisti di Movibus.

Napoli e Torino, sciopero 18 settembre 2023

L'Azienda Napoletana Mobilità ha fatto sapere le fasce di garanzie di bus, metropolitana Linea 1 e funicolari. Nel dettaglio, tram, bus, filobus: il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Metropolitana Linea 1: prima corsa da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio ripartirà in ogni caso con la prima corsa pomeridiana da Piscinola prevista alle ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34. Funicolari di Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Chiuso l'impianto di risalita Chiaia, per il quale resta attivo il servizio navetta.

A Torino lo sciopero coinvolgerà i servizi della GTT nel cui sito si legge: Servizio extraurbano, Servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA - Torino - Aeroporto - Germagnano - Ceres: da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Genova e Bologna, sciopero oggi 18 settembre

A Genova, il personale viaggiante si astiene dal lavoro per l'intera giornata, con il servizio garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 17.30 alle 20.30. Il restante personale incrocia le braccia per l'intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti). Per il servizio di trasporto provinciale, il personale viaggiante si astiene dal lavoro per l'intera giornata, il servizio è garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 17 alle 20. Il personale delle biglietterie si astiene dal lavoro dalle ore 9 alle 16.30. Infine la Ferrovia Genova Casella: il personale viaggiante e graduato incrocia le braccia per l'intera giornata, il servizio è garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Il personale della biglietteria si astiene dal lavoro per l'intero turno. Continuando la lettura, i dettagli dello sciopero di 4 ore Ugl a Genova e provincia.

A Bologna, per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Venezia, Firenze, Lecce

A Venezia lo sciopero potrà interessare i servizi di navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover, esclusi quelli garantiti in caso di sciopero e le biglietterie Venezia Unica, l’ufficio Avm Ztl Auto di Mestre e i parcheggi in struttura (Autorimessa di P.le Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa).

A Firenze i bus Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.

A Lecce, il personale della Sgm sciopererà per tre ore, dalle 9.30 alle 12.30.

Modena, Reggio Emilia, Piacenza

A Modena, i servizi urbani di capoluogo, Carpi e Sassuolo saranno garantiti dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 16, quello extraurbano dalle 6 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 16.

A Piacenza servizio urbano garantito dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 15, con corse in partenza dal capolinea garantite dalle 6.46 alle 9.45 e dalle 11.46 alle 14.45; servizio extraurbano garantito fino alle 8.30 e dalle 12 alle 15, con corse in partenza dal capolinea garantite fino alle 8 e dalle 11.31 alle 14.30.

A Reggio Emilia astensioni possibili dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 fino al termine del servizio.

Continua a leggere su Today.it...