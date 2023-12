Perché oggi c'è sciopero e cosa resta chiuso

Oggi sciopero. Mobilitazione, ad appena tre giorni dal Natale, in tutti i comparti del terziario. Possibili disagi per i cittadini alle prese con le spese che precedono le feste e per i turisti.

Sciopero 22 dicembre 2023: chi incrocia le breccia

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs prevedono un'adesione alta e chiamano alla mobilitazione 5 milioni di addetti delle grandi catene commerciali, i dipendenti dei singoli negozi, della ristorazione collettiva, delle agenzie di viaggi e di tutto il settore del turismo, alberghi compresi. Una richiesta ai propri iscritti "forte", visto anche il periodo natalizio. I sindacati però ritengono necessario dare un segnale concreto.

Protestano per sollecitare il rinnovo dei loro contratti scaduti anche da 4 anni, ma anche per l'inflazione e i salari in stallo. In ogni caso i negozi dovrebbero essere aperti. Lo sciopero accende i riflettori su un comparto che è fondamentale nel nostro paese, dove esiste un turnover incredibile di aziende che aprono, chiudono e cambiano gestione. Un modello economico sempre più fragile.

Supermercati e negozi a rischio stop

Sarà un venerdì "di passione" nei giorni dello shopping natalizio. Se in uno sciopero sono coinvolti alberghi, bar e ristoranti, mense e supermercati, ma anche agenzie di viaggio e aziende termali, qualche disagio è più che probabile. Potrebbero chiudere alcuni punti di ristoro di autogrill, stazioni, aeroporti, ma in generale i pubblici esercizi oggi rimarranno aperti, secondo la Fipe Confcommercio.

A Roma la manifestazione partirà da Piazza Esquilino alle 9:30, percorrendo via Cavour e via dei Fori Imperiali fino a Piazza Santi Apostoli dove alle 11.30 è previsto il comizio conclusivo. All'origine della protesta nel macrosettore terziario, "l'indisponibilità - denunciano i sindacati - delle associazioni datoriali di settore Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Ancc-Coop, Confcooperative-Consumo e Utenza e Agci-Agrital a riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori incrementi retributivi in linea con l'andamento inflazionistico", così come peraltro previsto dagli accordi interconfederali sugli assetti contrattuali.

Fallito anche il tentativo in extremis dei sindacati di procedere ai rinnovi contrattuali, a fronte di una sostanziale conferma delle pregiudiziali poste alla base dei negoziati con Confcommercio e Confesercenti che “nonostante sbandierino pubblicamente di voler sottoscrivere un Ccnl innovativo, si ostinano a richiedere una drastica riduzione di una pluralità di istituti contrattuali quali la 14° mensilità, i permessi retribuiti e gli scatti di anzianità".

Il comparto turistico ha difficoltà simili. Le organizzazioni sindacali puntano il dito anche contro le associazioni datoriali di settore Fipe, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Servizi, Federalberghi, Faita, Federcamping, Fiavet, Federturismo Aica, Confturismo, Federterme, Assohotel, Assocamping, Assoviaggi, Fiba e Fiepet "si rifiutano di parlare di aumenti salariali in linea con gli indici Ipca e adeguati a far recuperare ai lavoratori l'aumento del costo della vita, in alcuni casi disconoscendo gli accordi interconfederali a suo tempo sottoscritti". Le associazioni - denunciano Filcams Cgil, Fiscascat Cisl e Uiltucs - propongono di riformare dell'attuale classificazione del personale, con la revisione al ribasso dei livelli di inquadramento, il taglio dei permessi retribuiti, la sterilizzazione degli scatti di anzianità, l'aumento dell'importo della trattenuta pasto, un maggiore ricorso ai contratti a tempo determinato, la riduzione del periodo di comporto tra malattia e infortunio e del periodo di preavviso.

#22dicembre

I metalmeccanici della #FIM CISL a pieno sostegno dello sciopero 📣 e delle manifestazioni di oggi dei lavoratori del commercio, distribuzione e turismo per il rinnovo del CCNL e il giusto aumento dei salari fermi da anni pic.twitter.com/vNtfCjIxm2 — Fim Cisl Nazionale (@FIMCislStampa) December 22, 2023

La posizione di Confcommercio e Confesercenti

In relazione allo sciopero di oggi Confcommercio e Confesercenti commentano: "I contratti nazionali del terziario sottoscritti da Confcommercio e Confesercenti sono scaduti alla fine del 2019 e si sono riavviate le trattative per i loro rinnovi all’inizio del 2020, ma la pandemia ha bloccato tutto. A metà del 2021 si è tentato di riavviare i negoziati ma, complice in questo caso l’impennata inflattiva energetica, era complicato arrivare ad una chiusura contrattuale alla fine del 2022. In tal modo le parti sottoscrissero un anno fa, il 12 dicembre 2022, un accordo ponte sulla parte economica, riconoscendo 350 euro di una tantum per ogni lavoratore al quarto livello e, sempre per il quarto livello, 30 euro al mese da aprile 2023 come acconto sul rinnovo, tralasciando momentaneamente la parte normativa".

"Parte normativa, tuttavia, che si è sempre dichiarato da parte datoriale di dover rivedere, nel quadro di un negoziato complessivo, che vedesse un approccio improntato anche a un recupero di produttività – misurabile come differenziale tra ore retribuite e ore lavorate – attraverso la revisione, la riscrittura, di parti del CCNL concordate in determinati periodi e a certe condizioni, parzialmente non più esistenti. Del resto, per aziende labour intensive come quelle del Terziario, è sempre più vitale, anche in riferimento alle richieste del mercato, avere elementi di flessibilità e di stagionalità".

"Il confronto pertanto si è protratto per tutto il 2023 attraverso un intenso lavoro di commissioni tecniche che hanno prodotto significativi avanzamenti su temi importanti per entrambe le parti. Quando si è però giunti alla necessità di stringere il negoziato, a fronte della disponibilità di riconoscere incrementi salariali in linea con l’inflazione, ma a condizioni di piena sostenibilità per le imprese, si è registrata una totale indisponibilità ad affrontare un confronto a tutto tondo e interrompendo ogni incontro di lavoro a partire dall’inizio del mese di settembre, per giungere alla proclamazione dello sciopero indetto per il prossimo 22 dicembre, adducendo motivazioni, alcune delle quali, totalmente strumentali e prive di fondamento come quella riguardante l’abolizione della 14^ mensilità".

"Ancora i giorni scorsi, precisamente l’11 dicembre, abbiamo inoltrato alle OOSS Filcams CGIL; Fisascat CISL; Uiltucs una proposta di incontro a partire dal pomeriggio del 14 dicembre finalizzato “ad una rapida e proficua conclusione della vertenza per il rinnovo dei CCNL Terziario”, attraverso una trattativa ad oltranza. Nella giornata odierna abbiamo però ricevuto un riscontro da parte delle suddette OOSS, che subordina la possibilità dello svolgimento dell’incontro alla rimozione di c.d. “pregiudiziali” concernenti una variegata tipologia di istituti contrattuali, tra cui quelli sopra citati, come la 14^ mensilità, accompagnata alla richiesta di riconoscimento dei dovuti aumenti salariali".

"Poiché da parte nostra non sono mai state poste pregiudiziali, ma esigenze di un confronto complessivo su tutto il corpo del CCNL per inserire correttivi aventi come obiettivo la crescita della produttività, nonché l’innovazione di alcuni istituti ormai obsoleti e quindi sia della competitività delle nostre imprese, che della occupabilità dei lavoratori del settore, si è ritenuto di non poter accettare di condizionare un confronto alla presenza o assenza di determinate materie. Per questo, ribadiamo pubblicamente la disponibilità al confronto immediato, ma senza alcuna condizione nella discussione e rigettiamo le motivazioni poste strumentalmente a sostegno dello sciopero del 22 dicembre", concludono.