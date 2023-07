Sciopero dei trasporti, lunedì nero in tutta Italia: gli orari città per città

Nuova settimana, nuovo sciopero. Disagi in vista per chi si sposta con i mezzi pubblici: nella giornata di oggi, lunedì 24 luglio, è previsto uno sciopero che coinvolge i lavoratori del trasporto pubblico locale. Per questo motivo, in diverse città italiane, la protesta indetta dal sindacato Usb potrebbe causare ritardi e problemi a chi si sposta con bus, metro e treni. Come specifica il portale dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'agitazione è stata proclamata lo scorso 10 luglio e durerà 4 ore. La protesta è organizzata con modalità territoriali, quindi l’orario potrebbe differire da città a città: da Milano a Roma, passando per Napoli e le proteste locali, ecco tutti gli orari.

Lo sciopero a Milano: si fermano i lavoratori Trenord

A Milano non si annunciano disagi per metropolitane, autobus e tram Atm, che ha fatto sapere di non aver ricevuto adesioni, mentre potrebbe essere una giornata decisamente molto più completa per chi utilizza i treni. Lo sciopero inizierà alle 9 e riguarderà i convogli Trenord che circolano sulla rete Ferrovienord - i cui lavoratori potranno incrociare le braccia - e sui binari gestiti da Ferrovienord e la stessa Trenord. "Dalle ore 09:01 alle ore 13:00 di lunedì 24 luglio è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord e che potrà generare ripercussioni sul servizio offerto da Trenord", si legge in una nota della società che gestisce il servizio ferroviario regionale.

La nota chiarisce anche le linee a rischio: "Saranno interessati i treni circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord", ha chiarito l'azienda di piazzale Cadorna. E quindi: "Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese, Brescia/Iseo – Edolo, le linee suburbane S2, S3 ed S4 e per il tratto gestito anche da Ferrovienord le linee suburbane S1, S9 e “S13". Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali tra Milano e Malpensa. Non sono interessati dallo sciopero - ha sottolineato Trenord - "i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria Rfi, ma saranno possibili ripercussioni sulle linee a gestione mista S1 Saronno - Milano Passante - Lodi, S9 Saronno - Seregno - Milano - Albairate" e "S13 Milano Bovisa – Pavia". "Si precisa che i treni circolanti esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9:00 arriveranno fino alla destinazione finale", conclude la nota. Soltanto per i collegamenti aeroportuali sono previsti bus sostitutivi.

Roma, a rischio anche bus, tram e metro

Se in Lombardia potrebbe fermarsi soltanto il personale Trenord, a Roma lo sciopero interesserà i dipendenti Atac, Roma Tpl e Cotral. Coinvolti dunque autobus, tram, filobus, metro, ferrovie ex concesse e i pullman del collegamento extraurbano. Potrebbe essere un lunedì “nero” per chi a Roma si muove con i mezzi pubblici. Lo sciopero avrà una durata di quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30. Il servizio sarà garantito sino alle ore 8.29. Poi nessuna garanzia sull’intera rete con la ripresa del servizio prevista alle ore 12.30. Durante lo sciopero di oggi, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, né il servizio delle biglietterie. I parcheggi di interscambio invece resteranno aperti.

Ecco l'elenco completo delle linee bus della linea RomaTpl interessate dallo sciopero: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

La protesta a Napoli dalle 9 alle 13

A Napoli Anm dalle ore 9.00 alle ore 13.00 l'eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Funicolari: Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 13.20. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).

Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9.10 e da Garibaldi alle ore 9.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 13.50 e da Garibaldi alle ore 14.30.

Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Sciopero anche per Busitalia

BusItalia informa che la Segreteria Regionale della O.S. USB Lavoro Privato ha aderito all’azione di sciopero nazionale di 4 ore del Trasporto Pubblico Locale, indetto dalla USB Nazionale, proclamato per lunedì 24 luglio con la seguente modalità oraria territoriale: dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Lo sciopero si svolgerà nel rispetto della fascia mattinale di garanzia del servizio (dalle ore 6:30 alle ore 9:00). Possibili disagi potrebbero verificarsi nella fascia oraria 9-13.

Stop di otto ore in Liguria

Protesta più lunga in Liguria, dove dalle ore 9:01 alle ore 17:00 del 24 luglio 2023 è indetto uno sciopero di 8 ore del personale di RFI della Circolazione Area Genova. Lo sciopero potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Ricordiamo che nel trasporto regionale dei treni sono istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali.

La protesta in Toscana

Anche Autolinee Toscane aderisce allo sciopero di quattro ore di oggi indetto dal sindacato Usb. Questo sciopero nazionale si aggiunge a quello locale, in alcune aree della toscana, previsto per sabato 22 luglio. Lo sciopero nazionale coinvolge i bacini urbani ed extraurbani di Firenze, Pistoia, Prato, Lucca, Massa e Livorno e, in queste aree, il servizio dei bus potrà subire ritardi o cancellazioni di corse. Il servizio non sarà garantito dalle ore 17:45 alle 21:45.Per impiegati e operai le modalità dello sciopero sono le ultime 4 ore del turno di lavoro. La presenza o meno del servizio durante lo sciopero, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dal grado di adesione. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero del 04/02/2022, a cui aderì Cobas, Usb e Fast SLM, fu del 22,72%.

Emilia Romagna, stop a Bologna e Ferrara

Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, ad aderire allo sciopero sarà Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna), che si occupa del servizio alle città di Bologna e Ferrara: la mobilitazione si svolgerà dalle ore 11:30 alle ore 15:30. In tale fascia oraria non saranno garantiti il trasporto pubblico urbano, il suburbano e l'extraurbano. Anche il personale delle biglietterie è coinvolto, dunque nella suddetta fascia oraria i punti Tper potrebbero essere chiusi.

Lo sciopero nelle Marche

Infine, incroceranno le braccia nella giornata di oggi anche i lavoratori della Start, la società a che gestisce il servizio di trasporto pubblico ad Ascoli Piceno, Riviera delle Palme e Fermo. Garantite le corse in partenza dai capolinea dalle ore 05:30 alle ore 10:59 e dalle ore 15:01 fino a conclusione del servizio. Per avere maggiori informazioni sugli orari dello sciopero di lunedì 24 luglio 2023 nelle altre città si consiglia vivamente di fare riferimento ai siti internet e ai profili social delle aziende del trasporto pubblico locale, dove vengono fornite tutte le informazioni del caso.

