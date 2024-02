Niente Deliveroo a San Valentino: cosa ci dice lo sciopero dei rider

I fili invisibili dell'algoritmo guidano il suo percorso tra una pizzeria e una paninoteca, in una corsa all'impazzata verso la prossima consegna per pochi spicci. Un "vi prego, aiutatemi", solo pensato, mentre procede nella stessa invisibilità della mano che lo spinge. L'immagine scelta come simbolo della protesta dai rider inglesi dice molto sulle loro condizioni anche senza proclami.

Nella giornata di San Valentino, decine di migliaia di rider sciopereranno contro le app di consegna a domicilio: Deliveroo, Uber eats, Just eat, solo per citarne alcune, per chiedere il miglioramento delle proprie condizioni precarie e l'aumento dei salari.

Il ventre oscuro della gig economy

Una protesta sovranazionale che coinvolgerà contemporaneamente i fattorini di Regno Unito, Stati Uniti e Canada. Lo sciopero non ha un'organizzazione centralizzata; si è diffusa sui social a partire da alcune associazioni di lavoratori presenti nei Paesi. A guidare la protesta inglese è la confederazione "Delivery job Uk": "È in gioco molto più di un semplice pasto: si tratta della dignità e dei diritti di ogni lavoratore", spiegano i membri dell'associazione chiedendo il supporto dei consumatori nella lotta a quello che definiscono "il ventre oscuro della gig economy".

Che gli sfruttati del nuovo secolo siano gli impiegati in questa nuova forma di organizzazione economica basata sul lavoro a progetto, on-demand, freelance e occasionale, non c'è dubbio. Un'organizzazione del lavoro parcellizzata e informale, che per sua natura rende difficile l'associarsi dei lavori in forme sindacali. Per questo, è interessante come il popolo atomizzato dei fattorini sia riuscito ad organizzarsi in una protesta che fuoriesce dai confini nazionali.

Negli Stati Uniti i rider interromperanno le consegna di cibo per due ore nella giornata di mercoledì, come annuncia il gruppo "Justice for app workers", che afferma di rappresentare più di 130.000 rider dipendenti da app. Più prolungata (e non limitata alle sole tratte aeroportuali) sarà la protesta nel Regno Unito.

I rider "sopportano turni estenuanti oltre le 13 ore giornaliere, senza un giorno di riposo. Contrariamente alle affermazioni delle aziende - Deliveroo, ad esempio, vanta una tariffa oraria media di 14,12 sterline - la realtà dipinge un quadro ben più triste. Il sistema esistente rivela una storia di sfruttamento e di riduzione del valore della manodopera, esemplificata dalla misera offerta di Deliveroo di 1,30 sterline aggiuntive a consegna", scrive Delivery job Uk precisando le ragioni dello sciopero.



"Un ambiente di lavoro pieno di ostilità, discriminazione e negligenza. Dagli ingressi inaccessibili ai ristoranti alle prolungate attese in condizioni meteorologiche avverse, senza infrastrutture di supporto - si legge - fino alla guida pericolosa attraverso un traffico denso questi sono i pericoli silenziosi del lavoro quotidiano, in gran parte trascurati dai datori di lavoro e dalla società".

"L'unico modo per fare più soldi è guidare più velocemente"

Il professor Callum Cant, docente all'Università dell'Essex ed esperto di gig economy, sentito dalla Bbc ha affermato che le modifiche alle tariffe delle consegne hanno ridotto gli stipendi dei rider di circa il 40% in termini reali, ovvero tenendo anche conto dell'inflazione.

"Con una tariffa minima di 2,80 sterline a consegna, e tenendo conto che la maggior parte di loro riesce ad effettuare solo tre ordini all'ora, ai quali vanno sottratti anche i costi, la maggior parte dei rider guadagna circa 7 sterline l'ora, che a Londra sono praticamente sotto la soglia della sussistenza", ha spiegato il docente.

"Lavoro sei giorni alla settimana. In un giorno normale, mi alzo alle 6.30 del mattino e lavoro tutte le ore di punta: dalle 7 alle 10, da mezzogiorno alle 15 e dalle 17 alle 21. Sono così esausto che devo tornare a casa per un pisolino tra pranzo e cena", dice al Guardian uno dei fattorini membri di Delivery job Uk.

Commentando la protesta, Uber eats e Deliveroo hanno dichiarato di offrire un "modo flessibile" per i rider di guadagnare utilizzando la propria app "quando e dove vogliono".

"Una falsa flessibilità: devi lavorare nelle ore di punta o non guadagni abbastanza. L'unico modo per fare più soldi è guidare più velocemente, il che significa correre più rischi. Puoi guadagnare qualche sterlina in più all'ora se sei disposto a rischiare la vita".