Il primo sciopero dei trasporti del 2024: il 24 gennaio mezzi pubblici a rischio

Fine gennaio di passione per chi si sposta con i mezzi pubblici per uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Mercoledì 24 gennaio bus, tram e metro sono a rischio per una mobilitazione di 24 ore proclamata dall'Usb. È la prima agitazione del 2024. A Roma e in Umbria la mobilitazione sarà doppia: martedì 23 si fermano i tassisti della Capitale e si ferma il trasporto pubblico locale umbro.

Gli orari dello sciopero del 24 gennaio, le fasce di garanzia e le modalità della protesta.

Lo sciopero del trasporto pubblico locale del 24 gennaio 2024

Lo sciopero del 24 gennaio è indetto a livello nazionale ma l'articolazione potrà variare di città in città.

A Roma, Atac comunica che il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: dall'inizio del servizio diurno fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Lo sciopero riguarda l'intera rete Atac, compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento, e l'intera rete dei gestori RomaTpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana. Durante le sciopero, inoltre, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale

Sempre a Roma nella notte tra il 23 e il 24 gennaio non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne mentre sarà garantito servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24. Regolari anche le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.Il 24 gennaio non saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24. A rischio anche le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl. Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, infine, sarà garantito il servizio delle linee bus.

Durante lo sciopero non garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. I bike box delle stazioni, eventualmente chiuse non saranno disponibili a eccezione dei bike box delle stazioni Laurentina e Ionio. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.

A Roma incroceranno le braccia anche i lavoratori Cotral. Saranno quindi a rischio bus regionali e i treni, in particolare la Metromare e la Roma Viterbo. Il servizio sarà regolare fino alle 8.30 del mattino. Poi saranno possibili soppressioni fino alle 17 quando il servizio dovrebbe, condizionale d'obbligo, tornare regolare fino alle 20. Nuovi disagi, poi, fino a fine servizio.

A Milano, secondo la comunicazione di Atm, lo sciopero potrebbe avere conseguenze "dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio". I disagi riguarderanno anche la funicolare Como-Brunate, gestita dall'azienda milanese: possibili disservizi dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio.

A Milano anche alcuni treni Trenord sono a rischio. Servizio garantito solo dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Disagi in vista per le linee:

Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese,

S3 Milano Cadorna – Saronno,

S4 Milano Cadorna - Camnago L.

Brescia/Iseo – Edolo.

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona.

Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria Rfi, ma saranno possibili ripercussioni sulle seguenti linee a gestione mista:

S1 Saronno – Milano Passante – Lodi;

S2 Milano Rogoredo – Seveso;

S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate;

S12 Milano Bovisa – Melegnano;

S13 Milano Bovisa – Pavia.

I treni circolanti esclusivamente sulle linee Ferrovienord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9 arriveranno fino alla destinazione finale; nella fascia pomeridiana, invece, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 21. Per quanto riguarda i treni in arrivo/partenza da/per la rete di RFI bisogna considerare l’orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie, per i soli collegamenti aeroportuali:

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1);

tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

I motivi dello sciopero del 24 gennaio 2024

Cobas, Adl, Sgb, Cub Trasporti, Usb e Orsa chiedono un aumento salariale, la riduzione dell'orario, più sicurezza e salute nei luoghi, il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il trasporto pubblico locale. Usb e Associazione Lavoratori Cobas mettono, in cima alla lista, la battaglia contro "ogni forma di limitazione del diritto allo sciopero", un chiaro riferimenti alle recenti precettazioni del ministro dei trasporti, Matteo Salvini. Dal punto di vista economico, chiedono un aumento dei salari d'ingresso per i nep assunti e uno stop alla privatizzazione del servizio pubblico.