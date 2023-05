Sciopero venerdì 26 maggio 2023 trasporti: treni, bus e metro a rischio. Tutti gli orari città per città

Sciopero generale. Queste due parole rischiano di creare non pochi disagi venerdì 26 maggio in tutta Italia. L'Usb ha proclamato lo sciopero generale dei settori pubblici e privati a eccezione del settore aereo (Ci sarà uno sciopero a giugno dopo la revoca dei giorni scorsi, ndr)

Le ragioni dello sciopero generale del 26 maggio

Il sindacato chiede lo "stop ai provvedimenti inaccettabili che il governo Meloni sta assumendo in materia di appalti, di controlli sulla sicurezza, sull'autonomia differenziata, sul reddito di cittadinanza e sulla regolarizzazione dei lavoratori migranti".

Sul fronte dei trasporti la protesta è stata indetta dall'Usb per "rilanciare la piattaforma contrattuale del settore inviata alle istituzioni e alle associazioni datoriali", contro "le privatizzazioni selvagge attraverso i continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione, il susseguirsi di rinnovi contrattuali 'farsa' in cambio della crescente svendita dei diritti", ma anche le "gravose responsabilità dei lavoratori del settore senza adeguati livelli di sicurezza, con pesanti penalizzazioni salariali che inaspriscono ancor più le condizioni dell'attuale crisi economica e del carovita".

Il 26 maggio sciopera la scuola e il pubblico impiego

Lezioni a rischio nelle scuole di ogni ordine e grado. Disagi potrebbero verificarsi anche negli uffici pubblici.

Lo sciopero dei treni del 26 maggio - Trenitalia

Il personale del Gruppo FS Italiane incrocia le braccia alle 9 alle 17. I treni regionali possono subire variazioni o cancellazioni, mentre non sono previste modifiche alla circolazione per i treni a lunga percorrenza. "L’agitazione sindacale - informa Trenitalia - può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Per informazioni è possibile contattare il call center gratuito 800 89 20 21".

Lo sciopero dei treni del 26 maggio - Trenord

Possibili disagi per tutta la giornata di venerdì 26 maggio anche per chi viaggia sulle linee gestite da Trenord. Le linee a rischio:

Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord.

Brescia/Iseo – Edolo.

Linee suburbane S2, S3, S4 e, per il tratto gestito da FerrovieNord, anche le linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia

I collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona.

Dalle 21 sulle linee a gestione esclusiva FerrovieNord e a gestione mista, potranno verificarsi ripercussioni fino al termine del servizio.

Ci sono comunque delle fasce di garanzia: viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Per le linee circolanti sull’infrastruttura di Rfi invece viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto entro le ore 9 e termine corsa entro le 10. Alle 18 è prevista la ripresa del servizio.

Per il servizio Malpensa Express, nel caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus no-stop:

• tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa, 1);

• tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto, per la linea S50.

Nella fascia oraria 9-17, in concomitanza con lo sciopero a cui può aderire il personale Trenord, i treni della linea S50 potrebbero essere limitati a Stabio e sostituti con bus nella tratta Stabio-Malpensa.

Lo sciopero dei treni del 26 maggio - Italo

Stop anche ai treni Italo, ma non tutti. Sul sito della compagnia è stata pubblicata la lista dei treni garantiti.

Lo sciopero del trasporto locale - Milano

A Milano bus, filobus, tram e metropolitane Atm sarà garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Per quanto riguarda Autoguidovie, le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59.

Lo sciopero del trasporto locale - Roma

A Roma lo sciopero dei trasporti non dovrebbe causare il blocco di bus, metro, tram e ferrovie. "Servizio regolare sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral", informa Roma Servizi per la Mobilità. Lo sciopero nazionale riguarderà più che altro il personale del Gruppo di Ferrovie dello Stato.

Nel Lazio lo sciopero del 26 maggio riguarderà il servizio notturno di superficie con turni a cavallo della mezzanotte, intero turno. Il servizio diurno dalle 8 alle 17 e dalle 20 a fine servizio: dunque con il trasporto nelle fasce di garanzia.

Lo sciopero del trasporto locale - Firenze

A Firenze, Autolinee toscane informa che "i bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano nelle province di Firenze, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara.

Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, uniche e uguali per tutti i territori: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

L'agitazione coinvolge sia il personale viaggiante sia gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai e impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

Lo sciopero del trasporto locale - Napoli

Possibili disagi anche a Napoli. Queste le fasce di garanzia, cioè nelle quali i trasporti sono garantiti, secondo quanto riportato sul sito dell'azienda che gestisce la mobilità.

Per tram, bus e filobus il servizio è garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola 6:30 e da Garibaldi 7:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola 9:10 e da Garibaldi 9:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola 17:03 e da Garibaldi 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola 19:34 e da Garibaldi alle 19:34.

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle 17. Ultima corsa serale 19:50.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).

Niente sciopero nelle zone alluvionate

Lo sciopero generale di venerdì 26 maggio è stato confermato ma con una importante modifica: non interesserà i servizi essenziali delle zone dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione, Esclusi, dunque dalla mobilitazione saranno il pubblico impiego, servizi sanitari e socio assistenziali, scuola, trasporti pubblici, vigili del fuoco, energia gas acqua, telecomunicazioni. La revoca riguarda le provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, il circondario imolese (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, Medicina, Mordano). Per Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna lo sciopero generale è confermato solamente per le aziende del settore privato (industria, terziario, commercio, logistica...) che non devono garantire servizi essenziali alla popolazione. Lo sciopero generale rimane confermato per tutte le altre regioni italiane.