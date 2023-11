È stato annunciato un nuovo sciopero dei trasporti

Uno sciopero generale dei trasporti di 24 ore è stato proclamato in tutta Italia per il prossimo lunedì 27 novembre. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha annunciato di essere impegnato per ridurre al massimo i disagi dei cittadini per l'agitazione che "complicherebbe la ripresa della settimana lavorativa".

Sciopero trasporti lunedì 27 novembre

Lo sciopero di lunedì 27 novembre prevede una mobilitazione nazionale che coinvolgerà i trasporti e i lavoratori dei servizi pubblici potrebbero fermarsi su invito delle organizzazioni sindacali di base Usb, Cup e Cobas. Le ragioni della mobilitazione sono infatti le stesse dei precedenti blocchi: richiesta di aumenti salariali, miglioramento delle condizioni di lavoro, stop alle privatizzazioni. I sindacati protestano inoltre contro l'abbassamento dei livelli di sicurezza del personale, l'aumento dei ritmi di lavoro e le deroghe alla contrattazione.

Durante lo sciopero, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce tutelate dalla legge, quindi dall’inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59.

L'altro sciopero di venerdì 24 novembre

Intanto prosegue la mobilitazione promossa da Cgil e Uil per cambiare la manovra e le politiche economiche e sociali del governo. Dopo gli scioperi e le manifestazioni del 17 e del 20 novembre, venerdì 24 novembre incroceranno le braccia, per otto ore o per l'intero turno, le lavoratrici e i lavoratori delle regioni del Nord (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Val d'Aosta e Veneto). Lo ricordano i sindacati, spiegando che per la giornata di "sciopero generale si svolgeranno 40 manifestazioni". Al corteo di Brescia, che partirà alle 9.30 da piazza Garibaldi per giungere a piazza Vittoria, parteciperà il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al quale saranno affidate le conclusioni. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Torino, dove si sfilerà dalle 9.30, da Porta Susa a Piazza Castello, e terrà il comizio conclusivo.

La protesta di Cgil e Uil "per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di Bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani", proseguirà con scioperi e manifestazioni il 27 novembre in Sardegna e il primo dicembre nelle regioni del Sud.