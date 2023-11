Sciopero dei trasporti, Salvini avverte i sindacati: "Non accetto 24 ore di blocco"

Sullo sciopero dei trasporti di lunedì 27 novembre si profila un nuovo scontro tra il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i sindacati dopo quello andato in scena solo pochi giorni fa. "Non accetto 24 ore di blocco del trasporto pubblico perché sarebbe il caos" ha detto oggi Salvini a margine di un convegno. "Se applicano il buonsenso non intervengo ma se pensano di fermare tutta Italia per 24 ore non glielo permetterò e farò tutto quello che la legge mi premette di fare". A un giornalista che gli chiedeva se si potrebbe arrivare anche alla precettazione, Salvini ha fatto un segno di assenso.

Gli orari e le motivazioni dello sciopero

L'agitazione, che durerà 24 ore, è stata indetta da Usb, Cup, Cobas e altre sigle per chiedere aumenti salariali, un miglioramento delle condizioni di lavoro e lo stop alle privatizzazioni. I sindacati si scagliano poi contro l'abbassamento dei livelli di sicurezza del personale, l'aumento dei ritmi di lavoro e le deroghe alla contrattazione.

A Roma il servizio sarà garantito sarà garantito esclusivamente durante le fasce tutelate dalla legge, quindi dall'inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. A Milano - scrive Atm - lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee del trasporto pubblico dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. L'agitazione ovviamente non riguarderà solo Roma e Milano ma molte altre città. Se Salvini dovesse ricorrere alla precettazione, come già accaduto per lo sciopero dello scorso 17 novembre, gli orari sono destinati a cambiare.

