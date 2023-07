Sciopero dei trasporti venerdì 7 luglio: bus, metro e tram a rischio

Venerdì 7 luglio rischia di essere una giornata da dimenticare per chi si sposta in città con i mezzi pubblici. È stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale. L'agitazione è stata proclamata a livello nazionale dal sindacato Faisa Confail.

Sciopero dei trasporti venerdì 7 luglio: gli orari

A Roma sulla rete di bus (anche Cotral), filobus, tram, metropolitane, e sulle ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord, il servizio venerdì 7 luglio sarà assicurato solo da inizio del servizio diurno e sino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Possibili stop nel resto della giornata.

Per quanto riguarda il servizio notturno, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (le linee identificate con la lettera "n"). Garantito, invece, il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio, non sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Non garantite anche le corse metro previste oltre le ore 24.

I parcheggi di scambio resteranno aperti. Il servizio delle biglietterie online non subirà alcuna interruzione. Possibile inoltre pagare direttamente in stazione o a bordo della flotta di superficie con carte di credito/debito.

Anche a Milano il 7 luglio autobus, tram e metropolitane di Atm, la società che gestisce il Tpl in città, a rischio.

Due le fasce di garanzia previste: da inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18, orari in cui i mezzi sono garantiti. Per il resto della giornata, invece, i lavoratori potranno incrociare le braccia e i mezzi potrebbero fermarsi.

Perché il 7 luglio c'è lo sciopero dei trasporti

Lo sciopero è stato indetto per rivendicare la mancanza nel contratto nazionale di lavoro di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".

Sciopero dei treni il 13 luglio

Chi invece deve viaggiare in treno deve stare attento alla data del 13 luglio, giorno in cui è in programma lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Trenitalia e di Italo. Lo stop, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal, Orsa Trasporti, coinvolgerà il personale delle due aziende di trasporto ferroviario dalle 3 di giovedì 13 luglio alle 2 di venerdì 14.

