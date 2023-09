Lo sciopero dei trasporti è stato rinviato: è "guerra" tra Salvini e i sindacati

Sciopero dei mezzi pubblici, tutto rinviato: Salvini precetta e taglia l'agitazione, l'Usb la sposta al 9 ottobre e la mantiene di 24 ore. Niente sciopero del trasporto pubblico locale programmato per venerdì 29 settembre, dunque. Dopo che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha firmato la precettazione, "la mobilitazione, proclamata per 24 ore e ridotta a sole 4, è stata posticipata a lunedì 9 ottobre. Non bastano 4 ore, non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti", afferma in una nota il sindacato Usb (Unione sindacale di base).

Cosa è successo, nel dettaglio? Riavvolgiamo il nastro. In mattinata Salvini ha firmato la precettazione per lo sciopero del trasporto pubblico locale programmato venerdì 29 settembre. La mobilitazione, proclamata per 24 ore, dopo l'intervento del ministro e vicepremier sarebbe stata solo di 4. "Ho ritenuto doveroso intervenire - ha poi detto Salvini - perché i diritti dei lavoratori vengono prima di tutto e di tutti. Siccome il governo stra preparando una legge di bilancio che metterà miliardi di euro per aumentare stipendi e pensioni, non potevo, da ministro dei trasporti, accettare che venerdì milioni di lavoratori e di studenti rimanessero a piedi tutto il giorno e tutta la sera", ha aggiunto.

La mobilitazione era stata indetta dal sindacato Usb, che ha duramente risposto all'iniziativa di Salvini. Intanto, il sindacato ha spostato lo sciopero al 9 ottobre, confermando la durata di 24 ore. "Quattro ore non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti. Lo sciopero del 29 settembre 2023 di 24 ore lo posticipiamo al 9 ottobre 2023 sempre di 24 ore, per permettere a tutti gli autoferrotranvieri di poter scendere in piazza e manifestare il loro dissenso; una giornata, quella del 9 ottobre 2023, che per tutti gli autoferrotranvieri si trasforma in un grande impegno di mobilitazione per il diritto dell'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali", si legge in una nota del coordinamento nazionale Usb lavoro privato, settore trasporto pubblico locale. Usb ha quindi parlato di "ennesima aggressione al diritto di sciopero".

Lo sciopero è stato promosso dal sindacato per superare "i penalizzanti salari d'ingresso, garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti". La sigla sindacale chiede inoltre "il salario minimo per legge a 10 euro l'ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato", ponendo l'accento sulla "sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro".

C'è anche lo sciopero negli aeroporti di 24 ore

Venerdì 29 settembre è prevista una giornata da bollino nero per il trasporto aereo, perché c'è uno sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dell'handling (il complesso dei servizi per l'assistenza a terra agli aerei e ai passeggeri, durante la sosta negli aeroporti). A incrociare le braccia i lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.a e i sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da ormai sei anni. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i sindacati e l'associazione datoriale Assohandlers per il rinnovo del contratto, ma non è stata raggiunta l'intesa soddisfacente e quindi è stato confermato lo sciopero.

