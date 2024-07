Bus, metro e tram a rischio per lo sciopero del 18 luglio: gli orari città per città

Quella del 18 luglio si annuncia come una giornata complicata per chi usa i mezzi di trasporto pubblici. È stato infatti indetto uno sciopero nazionale di quattro ore. Le modalità però saranno diverse da città a città.

Sciopero dei mezzi pubblici giovedì 18 luglio: il motivo

L'agitazione è indetta da Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal, "per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri e Internavigatori". "Il rinnovo del Ccnl, la cui trattativa è stata interrotta per l'atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali, è un diritto irrinunciabile - spiega la Federazione dei Trasporti della Cgil - per restituire dignità a tutti gli autoferrotranvieri ed è il primo elemento indispensabile allo sviluppo del trasporto pubblico nell'interesse di lavoratrici, lavoratori, cittadini e per una crescita sostenibile del Paese. Inoltre è importante - sottolineano dal sindacato - rinnovare il contratto in tempi rapidi anche in vista di eventi importanti come il Giubileo e le Olimpiadi invernali che impatteranno notevolmente sulla mobilità e contestualmente serve un impegno concreto da parte del Governo e delle forze politiche per finanziare il Fondo nazionale dei trasporti".

Sciopero dei mezzi pubblici giovedì 18 luglio: gli orari a Milano e Roma

Anche se lo sciopero del 18 luglio è nazionale, gli orari dello stop dei mezzi pubblici possono variare di città in città.

A Milano bus, tram e metro sono a rischio dalle 8.45 alle 12.45. Incerto anche il funzionamento della funicolare Como-Brunate, gestita da Atm: "Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 10 alle 14". A Milano è in programma uno sciopero "doppio" perché oltre al trasporto pubblico locale è in agitazione anche il personale di Ferrovienord. "Potranno essere interessati i treni che circolano su rete Ferrovienord, cioè le linee regionali e suburbane che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna - da e per Saronno (S3), Seveso/Camnago (S4), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno - e la Brescia-Iseo-Edolo", ha chiarito Trenord. Lo sciopero potrà causare "variazioni anche sul servizio delle linee 'miste' che transitano su entrambe le reti, Ferrovienord e Rfi, cioè i collegamenti S1 Saronno-Milano-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Rogoredo, S9 Saronno-Milano Lambrate, S12 Cormano Cusano Milanino-Milano-Melegnano, S13 Garbagnate Milanese-Milano-Pavia", mentre "non saranno interessati i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria Rfi". A rischio "anche i servizi aeroportuali Malpensa Express su Milano Cadorna, Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona".

I "treni circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9 arriveranno alla destinazione finale. Sulle linee 'miste', occorre considerare l'orario di partenza dalle stazioni di cambio rete – Milano Bovisa e Seregno", l'avviso di Trenord.

A Roma la protesta sarà al mattino, dalle 8.30 alle 12.30, e interesserà le reti gestite da Atac (dove nelle stesse ore è in programma anche uno sciopero aziendale indetto dal sindacato Sul), Roma Tpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap. A rischio, dunque, saranno le corse di metropolitane (A, B/B1 e C), bus, tram, filobus e della ferro-tranvia Termini-Centocelle. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Durante l'agitazione, nelle stazioni della rete metro-ferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. I parcheggi di scambio, invece, restano aperti. Il servizio delle biglietterie non sarà garantito, ma le biglietterie online non subiranno alcuna interruzione. Utilizzando carte di credito e debito anche prepagate è possibile pagare direttamente a bordo di bus, filobus e tram e nelle stazioni.

La protesta coinvolgerà anche i dipendenti delle società regionali Cotral e Astral. Sempre dalle 8.30 alle 12.30, quindi, saranno possibili disagi sulle corse dei pullman extraurbani e sulle ferrovie Metromare e Roma-Nord. "Possibili disagi - si legge sul sito Romamobilita - anche per gli utenti dello Sportello al Pubblico di Roma Servizi per la Mobilità - a partire però dalle 13 - e del contact center 0657003 (dalle 15)".

Sciopero dei mezzi pubblici giovedì 18 luglio: gli orari nelle altre città

A Firenze per quanto riguarda gli autobus il servizio non sarà garantito dalle 18 alle 22, per la tramvia saranno possibili disservizi dalle 9.30 alle 13.30. In entrambi i casi, per il personale non viaggiante lo sciopero riguarderà le ultime quattro ore del turno di lavoro.

A Bologna bus e treni Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) a rischio dalle 11 alle 15. Saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 10.45. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle 10.50. Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle 10.45. Negli orari di sciopero, al call center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al servizio "Marconi Express" (People Mover) , per il quale l’astensione è ugualmente prevista dalle ore 11 alle ore 15.

A Venezia trasporti a rischio dalle 19.31 alle 23.31. Actv, la società di mobilità veneziana, spiega che nel servizio navigazione verranno garantiti i collegamenti minimi. Regolare il servizio people mover di collegamento tra Tronchetto - Marittima - piazzale Roma.

In Trentino braccia incrociate dalle 11 alle 15. In Molise "stop" del servizio urbano ed extraurbano dalle 19 alle 23.

A Napoli lo sciopero interessa la fascia oraria 11.30-15.30. Per tram, bus e filobus le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.