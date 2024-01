Sciopero trasporti 24 gennaio: mezzi pubblici a rischio. Orari e città coinvolte

Sarà una giornata di sciopero nazionale quella di mercoledì 24 gennaio 2024. Bus, tram e metro a rischio per una mobilitazione di 24 ore proclamata dall'Usb. Al centro della protesta, spiega il sindacato, il rinnovo dei contratti, ma anche il tema della sicurezza e l'introduzione del reato di omiicidio sul lavoro.

Oltre ai mezzi pubblici, lo scioperò coinvolgerà anche gli aeroporti e dei taxi. A Roma e in Umbria la mobilitazione sarà doppia: si parte il 23 gennaio con l'astensione dal lavoro dei tassisti nella Capitale. Nella regione Umbria, nella stessa giornata del 23 sarà il trasporto pubblico locale ad essere a rischio.

Di seguito gli orari dello stop, le fasce di garanzia e le modalità dello sciopero nelle principali città.

Roma, doppio stop delle auto bianche e dei mezzi di Atac e Cotral

A Roma lo scioperò riguarderà le giornate di martedì 23 e mercoledì 24 gennaio. Si parte con i taxi (Usb), poi sarà la volta del trasporto pubblico Atac e Cotral indetto da Usb-Lavoro Privato, Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Sindacato generale di base e Adl-Cobas.

Lo stop riguarderà ll’intera rete di trasporto pubblico romano gestita da Atac, Cotral e Roma Tpl (linee bus, ferrovie Roma-Centocelle, Roma-Civita Castellana-Viterbo e Roma-Lido, filobus, metropolitana e tram). L'intero servizio di trasporti pubblici sarà a rischio dalle ore 8.30 alle 17.00 e dalle 20:00 a fine servizio diurno.

In queste fasce orarie saranno quindi possibili cancellazioni di corse, interruzioni di servizio e chiusure di stazioni sull’intere rete. Per quanto riguarda le stazioni metro, anche per quelle che rimarranno aperte, non si garantisce il funzionamento di ascensori, montascale e scale mobili.

Il servizio sarà regolare nelle consuete fasce di garanzia che vanno da inizio servizio diurno alle 8.30 e poo dalle 17.00 alle 20.00. Le partenze effettuate entro questi orari devono essere regolarmente portate a termine, anche se, come di consueto, gli effetti dello sciopero potranno comunque essere percepiti anche nei momenti immediatamente successivi all’inizio delle fasce di garanzia.

Si protesta per chiedere maggiore sicurezza dei lavoratori e del servizio, con l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, e per dire basta al lavoro sottopagato, alle privatizzazioni e alle trattative sui nuovi contratti sempre al ribasso. Dopo i duri scontri con il ministro dei trasporti Matteo Salvini, si protesta anche per rivendicare il diritto di sciopero in sé.

Sciopero del trasporto pubblico locale il 23 gennaio in Umbria

Il 23 gennaio 2024 si ferma anche il trasporto pubblico locale in Umbria per uno sciopero annunciato dai sindacati Osr Filt-Cgil/Faisa-Cisal che coinvolgerà il personale di Busitalia, società di trasporto pubblico, controllata da Ferrovie dello Stato Italiane.

Lo stop in questo caso durerà 4 ore, dalle 9.00 del mattino alle 13.00.

Milano

Nella giornata del 24 gennaio anche a Milano metro e tram saranno a rischio dunque per 24 ore. A Monza e in Brianza potrebbero invece verificarsi disagi per chi si sposta in autobus. A Milano lo stop è previsto dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 al termine del servizio. Le fasce di garanzia andranno quindi dall'orario di inizio del servizio diurno fino alle 8.45, e poi ancora dalle 15 alle 18.

Sempre il 24 gennaio si fermeranno anche i dipendenti di Enav rappresentati da Filt Cgil e Uilt Uil, per 4 ore dalle 13 alle 17. La categoria include piloti, i tecnici di volo, gli assistenti di volo.

Venezia

Anche AVM/Actv (Azienda veneziana della mobilità) informa che due sigle sindacali hanno comunicato la propria adesione allo sciopero nazionale di 24 ore per mercoledì 24 gennaio 2024. Lo stop interesserà quindi i servizi navigazione, bus, tranviari, e le biglietterie Venezia Unica. L'azienda fa sapere che resteranno garantiti i servizi minimi di navigazione.

Bologna

I servizi bus di TPER - Trasporto Passeggeri Emilia Romagna nei territori di Bologna e Ferrara si fermeranno dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Regolari invece le corse effettuate nelle fasce garantite (dall'inizio del servizio diurno fino alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.

Più precisamente, fa sapere l'asienda, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Sciopero di 4 ore a Pisa e Bolzano

Disagi per il trasporto pubblico locale anche a Pisa e Bolzano, ma solo per 4 ore. Nella prima lo sciopero è stato indetto dai sindacati Osr Slm-Fast-Confsal e riguarferà il personale urbano e extraurbano della società Autolinee Toscane di Pisa. Qui il trasporto pubblico si fermerà per 4 ore, dalle 17.30 alle 21.30.

A Bolzano ha annunciato la sospensione del servizio il personale di Sasa SpA/ Ag, la società concessionaria per il trasporto pubblico su strada nelle linee urbane, extraurbane e suburbane delle città Bolzano, Merano, Laives e tra Merano e Lana. Lo sciopero confermato RSU coinvolgerà però solo la città di Bolzano e durerà 4 ore, dalle 15.00 alle 19.00.

Sciopero aerei: aeroporti e città coinvolte

Lo sciopero aerei avrà carattere nazionale, locale e interregionale e coinvolgerà le seguenti città.

- Per l’aeroporto di Veronai il personale Enav si fermerà per 4 ore (dalle 13.00 alle 17.00)

- Anche per l'aeroporto di Bologna confermato lo stop di 4 ore (anche in questo caso dalle dalle 13:00 alle 17:00) del personale della società Enav

- L'aeroporto di Brindisi sarà ugualmente interessato dallo stop di 4 ore del personale Enav, sempre 13.00 alle 17.00

Non è tuttavia escluso che nei prossimi giorni si possano unire alla protesta altri aeroporti con ulteriori addetti ai lavori.

Le motivazioni dello sciopero

"Le associazioni datoriali rifiutano il confronto sulla proposta di rinnovo Ccnl trasporto pubblico locale, il 24 gennaio 2024 è sciopero nazionale", ha comuniucato il sindacato Usb.

Le motivazioni delle protesta toccano i seguenti temi: "Sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio - afferma il sindacato - vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti; libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità trai sindacati e le associazioni datoriali di categoria".