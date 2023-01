Lo sciopero dei trasporti di oggi: mezzi pubblici e treni a rischio in diverse regioni

Oggi, venerdì 13 gennaio, è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici in quattro regioni italiane: Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Toscana. Sarà un venerdì complicato per viaggiatori e pendolari. Ecco tutti i dettagli e gli orari dello sciopero, regione per regione. In Campania soltanto il sindacato Uil è rimasto sulle proprie posizioni e ha confermato lo sciopero. Scongiurata invece l'agitazione Eav originariamente in programma grazie all'intervento della prefettura. Infatti, le tre sigle sindacali (Orsa, Usb e Confail) hanno accettato l'invito a riprendere il dialogo in sede prefettizia e a non incrociare le braccia. I rappresentanti dei lavoratori avevano proclamato lo sciopero di 24 ore, con salve solo le fasce di garanzia.

Dalle ore 9 alle ore 17 del 13 gennaio è stato anche indetto uno sciopero del personale mobile di Trenitalia della regione Friuli Venezia Giulia. Non sono previste variazioni per i treni a lunga percorrenza, mentre per i treni regionali, sia in Friuli Venezia Giulia che nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni, anche nelle ore immediatamente precedenti e successive. Sono comunque istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Maggiori informazioni sul sito o sull'app di Trenitalia, oppure chiamando il numero verde gratuito 800.89.20.21.

Anche la regione Toscana è coinvolta dallo sciopero: dalle 9 alle 17 si astiene dal lavoro il personale degli impianti di manutenzione di Firenze Osmannoro della direzione regionale Toscana. Non sono previste variazioni per i treni a lunga percorrenza, mentre per i treni regionali, sia in Toscana che nelle regioni vicine, possono verificarsi cancellazioni o variazioni. Sono comunque istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito o sull'app di Trenitalia, oppure chiamando il numero verde gratuito 800.89.20.21.

In Lombardia, invece, le segreterie regionali dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Faisa, Cisal e Ugl hanno proclamato uno sciopero di 4 ore - dalle 8.30 alle 12.30 - che può comportare modifiche o cancellazioni alle corse degli autobus della società Stie, che gestisce le linee urbane di Busto Arsizio, Legnano, Rho, Saronno e Seregno, numerose linee extraurbane e il servizio aeroportuale Malpensa bus express.