Lo sciopero dei trasporti di oggi 16 dicembre: treni, bus, metro (e benzinai) a rischio. Gli orari

È arrivato il venerdì nero per pendolari e viaggiatori, a causa dello sciopero di oggi, 16 dicembre 2022. Si chiude infatti proprio oggi la settimana di scioperi generali regionali proclamati dai sindacati Cgil e Uil per protestare contro la manovra 2023 del governo Meloni, definita "socialmente iniqua". A rischio treni, metropolitane, tram e autobus in diverse città e regioni italiane. Le proteste, oltre a coinvolgere vari settori, dai trasporti alla pubblica amministrazione, si affiancano a quella proclamata nelle scorse settimane dalle organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di benzina autostradali, fermi dalle ore 22 di martedì 13 alla stessa ora di venerdì 16 dicembre.

Lo sciopero dei trasporti di oggi, 16 dicembre

Dopo gli scioperi in Calabria (12 dicembre), Sicilia e Umbria (13 dicembre), e quelli in Puglia, Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, giovedì 15 dicembre hanno incrociato le braccia le lavoratrici e i lavoratori di Marche, Abruzzo e Piemonte. Oggi, ha fatto sapere la Cgil , scendono in piazza, contestualmente agli scioperi, tutte le altre regioni: Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio. Vediamo qual è la situazione sul fronte dei trasporti, con le informazioni utili e gli orari nel dettaglio. Per quanto riguarda i treni, le segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato lo sciopero del personale del gruppo Fs italiane dalle 9 alle 17 di oggi, venerdì 16 dicembre. Lo stop, che interessa Toscana, Lazio, Campania, Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria, comporterà possibili disservizi per i convogli Trenitalia lungo le tratte nazionali di tipo Intercity e le regionali. Resta invece regolare la circolazione delle Frecce.

In Lombardia, lo sciopero riguarderà anche i lavoratori dell'azienda dei trasporti milanese Atm. Atm ha spiegato che l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio, sia di superficie sia della metropolitana, è prevista dalle 18 alle 22. Per le Linee Autoguidovie i bus potrebbero risentire dello sciopero tra le 18 e le 22, mentre la funicolare Como-Brunate potrebbe registrare disagi fra le 8.30 e le 12.30. Anche il personale di Trenord aderirà, con la circolazione ferroviaria in Lombardia a rischio tra le 9 e le 13. In Emilia Romagna, invece, scuole e università si fermano per 24 ore. Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper di Bologna e Ferrara (bus e corriere), lo sciopero si svolgerà invece su 4 ore dalle 11.30 alle 15.30.

Orari diversi per lo sciopero a Roma, dove sempre venerdì 16 dicembre, bus, tram e metro dell'Atac - compresi i collegamenti extraurbani - si fermeranno in orario serale, dalle 20 fino a mezzanotte. Lo sciopero in Liguria sarà di 4 ore nel trasporto pubblico locale, 24 ore per porti e logistica. Nel dettaglio, fatti salvi i servizi essenziali, i marittimi effettueranno 4 ore di ritardo partenza nave e 12 ore per i rimorchiatori. A Napoli e dintorni il trasporto pubblico locale sarà fermo per l'agitazione sindacale dalle ore 9 alle ore 13.

Anche in Toscana i mezzi pubblici saranno in sciopero nella giornata di venerdì 16 dicembre. Il trasporto pubblico locale sarà fermo per quattro ore, ma ogni città adotterà orari diversi: Firenze dalle 18 alle 22, Prato, Livorno e Lucca dalle 17.30 alle 21:30, Arezzo, Grosseto e Siena dalle 8.30 alle 12.30, infine, Massa Carrara dalle 11 alle 15. Venerdì 16 dicembre ci sarà sciopero del trasporto pubblico anche in Molise, con i mezzi urbani che si fermeranno per quattro ore dalle 19.30 alle 23.30. I taxi saranno in sciopero per tutte le 24 ore della giornata.

In stato di agitazione ci sono anche i benzinai, specie quelli lungo tutta la rete autostradale: gli impianti di distribuzione dei carburanti sono chiusi dalle 22 del 13 dicembre fino alla stessa ora di venerdì 16 dicembre. Lo hanno annunciato Faib Confesercenti, Fegica e Anisa Confcommercio in un comunicato congiunto, lamentando "lo stato di assoluto degrado a cui sono state sottoposte le aree di servizio autostradali".

Perché c'è lo sciopero del 16 dicembre?

"Noi insieme alla Uil abbiamo ritenuto, visto che non siamo stati ascoltati dal governo, di scendere in piazza per chiedere che governo e Parlamento cambino la loro politica - ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini -. Non abbiamo altri strumenti. Anche con il governo Draghi arrivammo allo sciopero con la Uil. Diciamo alle persone che è il momento di scendere in piazza insieme per cambiare la legge di bilancio". Landini ha espresso un giudizio negativo sulla manovra: "Non ho pregiudiziali, discuto e valuto i governi per quello che fanno", ha rimarcato. Con la Cisl "la divisione non è nuova - ha precisato -, c'è una diversa valutazione, del resto questo è un elemento anche di libertà sindacale".

Nella manovra, ha detto ancora Landini, "la riforma Fornero viene peggiorata, quota 103 è una presa in giro e si fa cassa sulla rivalutazione delle pensioni, non si riduce la precarietà, non si aumentano i salari e sul fisco invece di aprire una vera riforma e la lotta all'evasione si introduce la flat tax. Sul versante sociale si riduce la spesa su scuola e sanità", ha concluso il leader della Cgil.