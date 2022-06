Oggi c'è sciopero: mezzi pubblici a rischio e code in autostrada

Uno sciopero generale degli autoferrotranvieri proclamato per oggi 17 giugno rischia di aprire le porte di un venerdì nero per chi oggi utilizzerà i mezzi pubblici in città o dovrà spostarsi usando treni, traghetti o semplicemente entrare in autostrada. Tutti i lavoratori del comparto dei trasporti sono stati invitati dai sindacati ad astenersi dal lavoro per uno sciopero nazionale di 24 ore. Alla protesta, indetta dal sindacato A.L. Cobas, parteciperanno diverse sigle: tra le rivendicazioni la "guerra, contro ogni forma di licenziamento, per la sicurezza sul lavoro, per il salario minimo e contro i rincari speculativi dei prezzi". Vediamo adesso nel dettaglio gli orari e le informazioni sullo sciopero di venerdì 17 giugno.

Sciopero dei treni

Dalle 21 di ieri serà è iniziato lo sciopero che riguarda tutto il personale del Gruppo FS Italiane e si concluderà alle 21 di oggi. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza mentre per i treni Regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Per informazioni è attivo il numero verde gratuito 800.89.20.21. Trenord invece non prevede interruzioni alla circolazione ferroviaria in Lombardia, anche se non è esclusa la possibilità di sporadiche cancellazioni, che comunque verranno tempestivamente comunicate agli utenti. In ogni caso, è sempre consigliabile verificare online l'andamento in tempo reale della circolazione del treno per cui si ha acquistato un biglietto.

A rischio bus, metro e tram

Più complesso il discorso che riguarda la protesta del trasporto pubblico locale, per cui gli orari cambieranno da città a città. A Milano lo sciopero del personale Atm dovrebbe verificarsi dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio, mentre i bus di Roma saranno a rischio dalle 8:30 alle 12:30 e riguarderanno la sola rete Atac. A Napoli garantiti i trasporti solo nelle consuete fasce di garanzia.

Cosa succede in autostrada

Lo sciopero coinvolgerà anche i lavoratori dei caselli autostradali: da ieri sera alle 22 e fino alle 22 di oggi i caselli autostradali potrebbero restare sguarniti e attivi solo in modalità automatica con il rischio di code per i clienti sprovvisti di telepass.