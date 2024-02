Sciopero dei treni lunedì 12 febbraio 2024: tutte le informazioni

In arrivo un nuovo sciopero dei trasporti. Lunedì 12 febbraio 2024 potrebbero verificarsi disagi per chi si sposta in treno a causa di un'agitazione indetta da diverse sigle sindacali, tra cui Cub Trasporti e Usb.

Lo sciopero durerà dalle 9 alle 17 e coinvolgerà il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenord, Italo e Trenitalia Tper. "Non sono previste modifiche alla circolazione per i treni alta velocità e Intercity" fa sapere Trenitalia precisando che "l'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione".

In una nota Trenord spiega che il "servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni. Le fasce orarie di garanzia, informa l'azienda, non saranno interessate dallo sciopero. "Inoltre - si legge nella nota - arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10". Trenord aggiunge infine che "nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express".

Per quanto riguarda Italo, è possibile controllare i treni garantiti sul sito web ufficiale (a questo link).