Sciopero dei treni: il 13 luglio stop di 24 ore in tutta Italia

Quella del 13 luglio rischia di essere una giornata molto difficile per chi deve spostarsi in treno. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore: dalle 3 del 13 luglio alle 2 del 14 luglio. L'agitazione interessa tutto il personale dipendente di Trenitalia e Italo.

La comunicazione unitaria delle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti è stata inviata alla commissione di Garanzia Sciopero e alle due imprese coinvolte.

Non sono state ancora rese note le modifiche alla normale programmazione, informazioni saranno disponibili online sui siti di Rfi e Italo. Anche nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto. "Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (come la modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza) - precisa la compagnia - è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale".

Perché il 13 luglio c'è lo sciopero dei treni

Lo sciopero del 13 luglio arriva a distanza di tre mesi dalla prima giornata di protesta. Le richieste dei lavoratori restano le stesse: "Un adeguato piano di assunzioni e un maggiore equilibrio nella programmazione dei turni che tenga conto della conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata". Chiedono poi più sicurezza a fronte delle molte aggressioni subite dal personale e "nel settore manutenzione, andare avanti con i processi di internalizzazione adeguando, conseguentemente, gli organici".

