Salvini annulla lo sciopero dei treni: "C'è il Gran premio"

Lo sciopero dei treni in programma per il 19-20 maggio non ci sarà. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un'ordinanza di precettazione nei confronti delle sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero del trasporto ferroviario tra domenica 19 e lunedì 20 maggio. La notizia arriva direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) e viene spiegata come una decisione "maturata soprattutto in vista dell'importante weekend per gli appassionati di Formula 1, in quanto coincide con la manifestazione sportiva Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna all'Autodromo di Imola".

L'afflusso di turisti e appassionati stimato è di oltre 200.000 persone, spiega il ministero sottolineando che lo sciopero causerebbe notevoli ripercussioni e problemi di ordine e sicurezza pubblica. "Sulla base di queste motivazioni il ministro Salvini ha pertanto disposto il differimento", aggiunge il Mit.