Sciopero dei trasporti, il 19 maggio stop ai treni per 23 ore (senza fasce di garanzia)

Ancora una giornata di fuoco per lavoratori e pendolari. Domenica 19 maggio è previsto un nuovo sciopero nazionale dei trasporti, che riguarda il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Italo, Tper e Trenord.

Sciopero Trenitalia 19 maggio: orari e treni garantiti

La protesta indetta dai sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb, prevede uno stop di 23 ore: dalle 3 del mattino di domenica 19 alle 2 di lunedì 20 maggio. Un lungo stop che potrebbe causare diversi disagi anche perché, trattandosi di un giorno festivo, non sono previste fasce orarie di garanzia. Lo sciopero è stato confermato sia dalle aziende coinvolte che sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Anche Trenitalia ha confermato il "braccia incrociate" con un comunicato: "I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione". La compagnia invita le persone in possesso di un biglietto a consultare lo status della propria prenotazione e l'elenco dei treni garantiti consultabile online. Per chi volesse rinunciare il titolo di viaggio è possibile richiedere il rimborso a Trenitalia:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.

In alternativa è possibile anche riprogrammare il viaggio il prima possibile, compatibilmente con i posti disponibili.

Stop anche per Italo e Trenord

Italo invece, per ridurre i disagi per i viaggiatori, ha deciso di pubblicare la lista dei treni garantiti durante lo sciopero (consultabile al seguente link). La protesta è stata confermata attraverso una nota anche da Trenord: "I sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb hanno proclamato uno sciopero nazionale che potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano e aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord. Le fasce di garanzia non saranno attive, poiché lo sciopero è in una giornata festiva". In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, questi verranno sostituiti bus senza fermate intermedie tra: