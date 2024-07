Sciopero treni 6 e 7 luglio, rischio disagi nel weekend: gli orari e le corse garantite

Il primo weekend di luglio si preannuncia a dir poco "caldo" per chi ha deciso di mettersi in viaggio. Tra sabato 6 e domenica 7 è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che interessa il personale ferroviario del Gruppo Fs Italiane, Trenitalia, Italo, Trenord e dei treni Sad. La protesta indetta dai sindacati Cub, Sgb e Uilt-Sgk avrà inizio alle ore 21 di sabato 6 luglio, per poi terminare alla stessa ora del giorno successivo.

Sciopero treni 6 e 7 luglio 2024: gli orari

Come conferma una nota di Trenitalia, c'è sempre il rischio di disagi per i viaggiatori che avevano una prenotazione proprio in quella fascia oraria: "Dalle ore 21:00 di sabato 6 alle ore 21:00 di domenica 7 luglio 2024 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione". Essendo un weekend non sono previste fasce di garanzia, ma sul sito di Trenitalia è comunque possibile consultare la lista dei treni garantiti in caso di sciopero (disponibile al seguente link).

Quando chiedere il rimborso

I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, ricorda il Gruppo Fs, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

"Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (ad esempio una modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione - si legge ancora su sito di Trenitalia -. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale".

Sciopero Atm a Milano

Nella giornata di domenica 7 luglio, oltre allo sciopero nazionale è previsto a Milano anche il "braccia incrociate" di quattro ore proclamato dal sindacato Orsa Trasporti-Autoferro TPL, e che riguarda i lavoratori del Gruppo ATM, Azienda Trasporti Milanesi. Lo sciopero, indetto per il mancato rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri, inizierà alle 22 di domenica 7 luglio e si concluderà alle 2 di lunedì 8 luglio.