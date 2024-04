Sciopero dei treni in arrivo il 4 e 5 maggio (senza fasce di garanzia): cosa sapere

Il mese di maggio inizia con due giornate nere per i pendolari e non solo: per il 4 e 5 maggio è stato indetto uno sciopero dei treni della durata di 24 ore che interesserà il Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

L'agitazione è stata indetta dall'Unione sindacale di base trasporto ferroviario in seguito alla decisione dell'azienda Fs di procedere all’applicazione dei criteri relativi all'accordo dello scorso 10 gennaio, criteri contro cui i sindacati si erano pronunciati criticamente per gli "effetti negativi sulla condizione di lavoro (salute e sicurezza, dignità economica e professionale) e di vita delle persone lavoratrici del settore", si legge nella proclamazione dello sciopero dell'Usb.

Niente fasce orarie, a rischio anche venerdì 3 maggio: cosa sapere

Dal momento che si tratta di un weekend, durante lo stop non sono previste fasce orarie garantite per i treni. L'astensione dal lavoro, fa sapere Trenitalia in una nota, scatterà "dalle ore 21:00 di sabato 4 maggio alle ore 20:59 di domenica 5 maggio". Uno stop di 24 ore senza interruzioni durante i quali i treni "possono subire variazioni o cancellazioni".

"L’agitazione sindacale - si legge ancora nella nota - può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione". Per i viaggiatori sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto "secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole imprese ferroviarie".

Lo stop del 4-5 maggio sarà inoltre preceduto dallo sciopero di venerdì 3 maggio da parte del personale incaricato della manutenzione della Rete ferroviaria italiana (Rfi). Una protesta che potrebbe quindi avere ripercussioni sul servizio ferroviario anche nella giornata di venerdì prossimo.