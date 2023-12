Il nuovo sciopero dei treni oggi venerdì 1º dicembre

Ancora uno sciopero oggi, primo giorno di dicembre. Il ministro Matteo Salvini intanto si scaglia contro lo sciopero di otto ore di ieri nelle ferrovie: l'adesione è stata stellare, i disagi per i pendolari pesanti. "Scene indegne e inaccettabili nelle stazioni italiane, con ritardi, treni cancellati e lunghe code di cittadini esasperati" denuncia il leghista. Il blocco dalle 9 alle 17, dopo l'incidente in Calabria che ha causato 2 vittime, per chiedere sicurezza sul lavoro, ha coinvolto soprattutto i treni regionali.

"La categoria non è più disponibile a rischiare la vita per il mancato adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali" dicono i sindacati "scusandosi" per i disagi.

Sciopero treni oggi venerdì 1º dicembre 2023

Oggi 1º dicembre nuova mobilitazione. Le sigle Cat, Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato hanno proclamato sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane dalle ore 21 del 30 novembre (ieri) alle ore 21 del 1° dicembre 2023 (oggi). Potrebbero esserci disagi per Frecce, Intercity e treni regionali. Oggi, infine, con Campania, Puglia, Basilicata e Calabria si conclude il ciclo di scioperi proclamati da Cgil e Uil.

Trenitalia conferma sul suo sito che "dalle ore 21.00 del 30 novembre alle ore 21.00 del 1° dicembre 2023 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS e Trenord.

Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da orario ufficiale Trenitalia e Trenord). L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

Conviene informarsi su collegamenti e servizi anche attraverso l'app Trenitalia/Trenord, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Sciopero dei treni da e per la Francia

Dalle ore 19.00 del 30 novembre alle ore 8.00 del 2 dicembre 2023, i treni da/per la Francia possono subire ritardi, variazioni e cancellazioni per uno sciopero del gestore infrastruttura francese SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français). Sulla linea Ventimiglia – Breil – Limone la circolazione dei treni è sospesa venerdì 1° dicembre fino alle ore 13:17.