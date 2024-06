È il giorno dello sciopero dei treni: non ci sono fasce di garanzia

È il giorno dello sciopero dei treni. Dalle ore 3:00 di domenica 16 giugno 2024 alle ore 2:00 di lunedì 17 giugno, è stata proclamata un’agitazione nazionale del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Non ci sono fasce di garanzia. Si fermano le Frecce, gli Intercity e i regionali. Prima di mettersi in viaggio dunque è meglio provare a capire se il nostro treno subirà cancellazioni o ritardi. A questo link è possibile trovare la lista dei treni garantiti da Trenitalia in caso di sciopero.

L'azienda fa sapere che "i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale"; dopo un'ora i treni possono fermarsi anche prima di aver raggiunto la destinazione finale. Sempre Trenitalia spiega in una nota che chi intende rinunciare al viaggio può chiedere il rimborso:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

"In alternativa", dicono da Trenitalia, i passeggeri "possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti".

Per quanto riguarda Trenord, in una nota la società spiega che "l'agitazione potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord". Quanto alle fasce di garanzia "non saranno attive, poiché lo sciopero è in una giornata festiva". Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, "saranno istituiti bus senza fermate intermedie".