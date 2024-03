Sciopero dei treni oggi 24 marzo 2024: orari e fasce di garanzia

Continua anche oggi, 24 marzo 2024, lo sciopero dei treni iniziato sabato sera alle 21 e proclamato da alcune sigle sindacali autonome (Cub Ttasporti, Sgb e Usb). La protesta, su tutto il territorio terminerà alle 21.00 di oggi. Lo sciopero nazionale riguarda il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, gli effetti potranno protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi. Per chi viaggia dunque si prevede una giornata di possibili disagi con rischio di ritardi e cancellazioni sia per i treni Regionali che per gli InterCity e le Frecce.

Per quanto riguarda i treni regionali ci saranno delle fasce di garanzia "nelle fasce orarie più battute dai pendolari" ovvero tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. In queste fasce orarie, chi ha necessità di prendere un treno regionale, non dovrebbe incontrare difficoltà. Per quanto riguarda i treni nazionali, saranno garantite le corse elencate nelle apposite tabelle pubblicate sulla pagina dell'azienda ferroviaria (qui il link).

Trenitalia fa sapere che "i viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto" secondo quanto previsto dalle condizioni generali di trasporto. Inoltre, si legge, "i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale". Maggiori informazioni possono essere richieste al numero verde 800892021.

Per quanto riguarda Italo l'azienda ha messo a disposizione una lista di treni garantiti sul proprio sito (la trovate a questo link).

Lo sciopero dei lavoratori Trenord

Veniamo a Trenord. Dal momento che lo sciopero cade in una giornata festiva non ci saranno fasce di garanzia.

"Il Servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni" fanno sapere dall'azienda.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Tra l'altro, domenica 24 marzo, in occasione della Stramilano, le seguenti corse autobus del servizio Malpensa Express – Milano Cadorna, partiranno/arriveranno dalla/alla fermata della metropolitana M1 di Lampugnano:

dalla n. 307 (Milano Cadorna p.05.27 – Malpensa T2 a.06.10) alla n. 347 (Milano Cadorna p.13.57 – Malpensa T2 a.14.40), ogni 30 minuti;

dalla n. 310 (Malpensa T2 p.05.20 - Milano Cadorna a.06.04) alla n. 346 (Malpensa T2 p.13.20 - Milano Cadorna a.14.04), ogni 30 minuti.

"Restano invariate le partenze e gli arrivi successivi alle corse sopracitate", scrive Trenord.