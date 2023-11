Sciopero "improvviso" dei treni oggi 30 novembre: orari e cose da sapere

Oggi 30 novembre sarà un giovedì di disagi per chi ha (o aveva) in programma un viaggio in treno. Possibili ritardi e cancellazioni: c'è sciopero.

Sciopero treni oggi 20 novembre 2023: gli orari

Sciopero dei lavoratori delle ferrovie oggi dalle 9 alle 17 per protestare contro la mancanza di sicurezza sui binari, dopo il gravissimo incidente avvenuto martedì sera tra un treno regionale e un camion in Calabria (due morti nello schianto al passaggio a livello). Lo sciopero vuole denunciare "la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori". Possibili ripercussioni su Frecce, Intercity e Regionali. Lo sciopero interesserà anche Italo.

Cancellazioni, ritardi e variazioni

Trenitalia informa sul suo sito che "dalle ore 9.01 alle ore 16.59 del 30 novembre 2023 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS e Trenord. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

Conviene informarsi prima di mettersi in viaggio. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito del gruppo, sito trenitaliatper.it, sito www.trenord.it o tramite l'App di Trenord, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

I treni garantiti oggi

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali. Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (es.: modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale