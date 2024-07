Domenica senza treni per lo sciopero di 24 ore: cosa fare in caso di cancellazione

Quella di oggi, 7 luglio, si annuncia come una domenica di disagi per chi viaggia in treno a causa dello sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione è scattata alle 21 di ieri, sabato 6 luglio, e termina alle 21 di oggi. La protesta è stata indetta da sigle sindacali autonome del personale del Gruppo FS Italiane e può comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e regionali.

Non sono previste fasce di garanzia. Questo succede perché si tratta di un weekend e le corse tutelate sono previste nei giorni feriali per consentire lo spostamento dei pendolari.

Sul sito di Trenitalia è comunque possibile consultare la lista dei treni garantiti in caso di sciopero. Anche Italo in vista dello sciopero ha pubblicato la lista dei treni garantiti. A disposizione dei viaggiatori c'è anche il numero gratuito 060708. Una nota sul sito di Trenord precisa che "in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa aeroporto".

Sciopero dei treni, come avere il rimborso

I viaggiatori di Trenitalia che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero. Possono chiedere ristoro:

fino all'ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce;

fino alle 23,59 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni regionali.

In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l'app Trenitalia, il numero verde gratuito 800 89 20 21, nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Doppio sciopero a Roma e Milano

Disagi doppi a Roma e Milano. Nella Capitale in serata si potrebbe fermare anche il trasporto pubblico locale per 4 ore, dalle 20,30 a mezzanotte e mezza. Coinvolte le reti Atac (e altri operatori in regime di subaffidamento), Roma Tpl, Autoservizi Troiani/Sap. Nel Lazio possibili stop sulle linee Cotral. A Milano scioperano per quattro ore i lavoratori del Gruppo Atm, azienda trasporti milanesi. Braccia incrociate dalle 22 di domenica 7 luglio e alle 2 di lunedì 8 luglio. Lo sciopero nelle due città è stato proclamato dal sindacato Orsa Trasporti per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore autoferrotranviario.