Lo sciopero dei treni oggi martedì 9 febbraio 2021

Dopo lo sciopero di ieri, lunedì 8 febbraio, oggi martedì 9 febbraio è la volta dei treni, con la mobilitazione dei ferrovieri aderenti a Orsa, Ugl e Cub.

Sciopero treni oggi 9 febbraio 2021

Lo sciopero dei treni è previsto dalle ore 09.00 alle ore 16.59: è indetto per chiedere maggiore sicurezza; saranno coinvolte Ferrovie dello Stato, Italo - Ntv, Trenord e numerose società del trasporto merci su rotaia. Garantiti i viaggi nelle solite fasce di garanzia.

Se in Lombardia potrebbero trovare difficoltoso spostarsi i viaggiatori di Trenord, per il resto d'Italia e per chi si sposta da e per le altre grandi città (Roma, Napoli, Torino) Italo ha pubblicato la lista dei treni garantiti nell'orario dello sciopero del 9 febbraio. Da notare invece come Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane non preveda oggi 9 febbraio modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza ma avverte che per i treni regionali potranno verificarsi variazioni e cancellazioni. Regolari le Frecce. Altre informazioni sui canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie e le agenzie di viaggio convenzionate. A questo indirizzo tutte le informazioni aggiornate per quel che riguarda Trenitalia.

Si segnala inoltre che il 19 febbraio un nuovo sciopero interesserà il settore aereo: incrociano le braccia i dipendenti Enav aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti dalle ore 12:00 alle ore 16:00.

