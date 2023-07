Sciopero dei trasporti, i sindacati lo confermano e Salvini lo dimezza

Nessuna revoca, dopo l’incontro al Mit i sindacati hanno confermato il doppio sciopero dei trasporti che paralizzerà treni e aerei proprio a ridosso delle partenze per le vacanze estive. Giovedì 13 luglio incroceranno le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, uno stop di 24 ore dalle 3 del mattino fino alle ore 2 di venerdì 14 luglio. Sabato 15 luglio sarà la volta del trasporto aereo, con il personale di terra che si fermerà per otto ore: dalle 10 alle 18.

Ma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini non ci sta: ha inviato ai sindacati un provvedimento di riduzione della durata delle astensioni già proclamate, stabilendo che lo sciopero dei treni terminerà giovedì alle ore 15. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) "ha deciso di prendere questa misura anche alla luce dell'assicurazione - maturata durante il tavolo convocato al dicastero di Porta Pia e di cui Salvini si fa garante - dell'immediata ripresa delle trattative sindacali su tutti i punti oggetto dell'agitazione. Non solo. Il Mit - si legge nel comunicato - ha agito anche in base a una nota della Commissione Garanzia Scioperi".

Salvini: "Impensabile lasciare a piedi 1 milione di italiani con queste temperature"

"Ho appena firmato l'ordinanza che dimezza lo sciopero dei treni indetto dei sindacati per domani e dopodomani perché lasciare a piedi 1 milione di italiani e di pendolari, di lavoratori e di lavoratrici un giovedì di luglio con una temperatura fino ai 35 gradi era impensabile – ha dichiarato Matteo Salvini in un video al termine della riunione al Mit con i sindacati -. Mi adopererò affinché le aziende incontrino i sindacati per arrivare a dare soddisfazioni ai lavoratori delle ferrovie italiane senza lasciare a piedi centinaia di migliaia di italiani che non hanno colpe".

La risposta dei sindacati: "La precettazione è illegittima e sbagliata"

"La precettazione è un'iniziativa vergognosa, sbagliata e illegittima", ha dichiarato il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio, ricordando che "le proclamazioni degli scioperi sono a conoscenza del ministero dei Trasporti dall'8 e dal 22 giugno, in questi 34 giorni nulla è stato fatto per evitarli mentre vi era tutto il tempo e la disponibilità per farlo".

"Le astensioni dal lavoro - ha chiosato Malorgio - sono state dichiarate secondo le leggi vigenti, valuteremo in sede legale come rispondere all'iniziativa di comprimere il diritto costituzionale di sciopero". .I due incontri di oggi al Mit "non hanno prodotto nulla. L'impressione generale è di un ministero che prova a recuperare tempo perso quando ormai è troppo tardi. Treni ed aerei sono già stati cancellati in previsione dello sciopero e quindi in ogni caso non saranno evitati i disagi ai viaggiatori che vanno imputati a chi ha portato le trattative ad un punto morto - ha tuonato il sindacalista -. I lavoratori protestano per il rinnovo di due contratti nazionali e per una vertenza nella più grande azienda di trasporto del paese, altro che micro rivendicazioni come le definisce il ministro e, se si fossero date risposte, avrebbero evitato di perdere salario con uno sciopero".

"Ricorreremo nelle sedi giudiziarie competenti per impugnare questo provvedimento che contrasta pesantemente con il diritto allo sciopero previsto dalla nostra Costituzione", hanno dichiarato invece il segretario generale Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Roberto Napoleoni della Uiltrasporti ricordando che "lo sciopero, sia quello di Trenitalia che Italo-Ntv, era stato proclamato da tempo e con l'approvazione del garante sugli scioperi".

