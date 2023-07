Un mese senza Kata, i genitori: "Basta giudicarci. Non è vero che avevamo nemici"

In lacrime la madre della piccola Kataleya: "Non restate indifferenti". La bimba è scomparsa il 10 giugno dall'ex hotel Astor di Firenze

Si è svolta ieri sera, lunedì 10 luglio, una fiaccolata per le vie di Firenze per la piccola Kata, la bambina scomparsa il 10 giugno dall'ex hotel Astor, la struttura di via Maragliano occupata a settembre 2022. È trascorso un mese dall'accaduto ma della piccola non si ha traccia.

Gli ultimi aggiornamenti da Firenze di Emiliano Benedetti di FirenzeToday.

Continua a leggere su Today...