"Paga due euro e viaggi gratis in treno per un anno", ma è una truffa: come difendersi

Viaggi in treno illimitati per un intero anno pagando solo una volta la somma di due euro. Eccola la nuova truffa che circola sui social, architettata proprio in tempo per le vacanze estive. Il raggiro sfrutta le Frecce di Trenitalia e richiama un programma fedeltà che esiste per davvero. Quello che non esiste è la fantomatica promozione. A mettere in allerta le potenziali vittime è la polizia.

"Fate attenzione. Sta girando un messaggio circa una presunta promozione di Trenitalia per l'acquisto, al costo di 2 euro, 'Platino Infinito' che consente viaggi gratis per un anno. La promozione in realtà è una truffa", si legge sull'account X della polizia.

Fate attenzione. Sta girando un messaggio circa una presunta promozione di #Trenitalia per l'acquisto, al costo di 2 euro, di “Cartafreccia Platino Infinito” che consente viaggi gratis per un anno.

⚠️La promozione in realtà è una truffa

La Cartafreccia platino infinito di Trenitalia esiste per davvero, ma non porta ad avere biglietti gratis e rientra in un più ampio programma fedeltà.





Il meccanismo della truffa è semplice. Le pagine con la promozione rimandano a un questionario. Alcuni dettagli però possono fare capire che si è davanti a un raggiro. Il primo indizio è che si viene rimandati a un indirizzo non di Trenitalia. Il dominio di Trenitalia è "trenitalia.com" mentre il link del sondaggio è diverso. Ci sono poi finti commenti Facebook che non possono essere cliccati. Basta quindi un po' di attenzione e fare riferimento solo a siti ufficiali per non cadere nel raggiro.