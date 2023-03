Se il bar dell'Agenzia delle entrate non fa gli scontrini

Il bar dell'Agenzia delle Entrate non fa gli scontrini. Succede nell'ufficio di Roma, nella sede Eur 6 in zona Torrino. Il bar all'interno dell'edificio dell'ente che si occupa della riscossione dei tributi degli italiani non dichiara al fisco i propri ricavi. Caffè, panini, ma anche fotocopie: tutto all'interno del bar dell'Agenzia delle Entrate viene fatto in nero e in contanti.

Le minacce dopo la denuncia

La notizia è stata riportata da Striscia la Notizia, che si era già occupata del caso nel settembre del 2018. A cinque anni di distanza nulla è cambiato, come documentato dall'inviato Jimmy Ghione che, una volta entrato nel bar con il microfono, è stato aggredito e minacciato con parole eloquenti - "Prendo il coltello e vi ammazzo" - pronunciate dal gestore insieme al cameraman, spinto e caduto tra le sedie dell'Agenzia delle Entrate.

La scena si è svolta davanti ai cittadini in fila e agli agenti della Polizia locale in borghese. Considerato che la situazione va avanti da anni stupisce che non sia stato preso alcun provvedimento.

Continua a leggere le ultime notizie su Today.it