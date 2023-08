Turisti denunciano: "60 euro per due caffè e due bottiglie d'acqua" (ma forse c'è un motivo)

Ci risiamo. Dopo le polemiche sui due euro per dividere il toast a metà e quelle sul piattino a pagamento in un'osteria ligure, arriva un altro scontrino destinato a far discutere. Questa volta il conto è salato. E non poco. Ma la location, va premesso, è di quelle da sogno. Siamo in Sardegna, nel bar di un famoso hotel di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Qui due turisti romani si sono visti chiedere 60 euro per due caffè consumati al tavolo e due bottigliette d'acqua.

Certo, oltre ai caffè il personale del bar si è premurato anche di portare due coppe di cioccolatini. Però, almeno secondo i due turisti, 30 euro per un caffè e una bottiglia d'acqua sono comunque una cifra eccessiva. Anche considerando il fatto che siamo a Porto Cervo, località nota per attrarre vip e più in generale persone facoltose.

Il fatto è stato segnalato al 'Corriere della Sera'. Con tanto di foto. "La giustificazione dei gestori" hanno fatto sapere i due turisti, "è stata che non si tratta di un semplice caffè ma una esperienza. La realtà è però un caffè con acqua e 2 biscotti". Chi ha ragione? Come sempre in casi del genere non tutti sono d'accordo con le rimostranze dei clienti, specie nei casi in cui il prezzo è esposto. Molti altri però solidarizzano con i malcapitati perché, diciamolo, tutti possono incappare in una stangata.

A Verona 26 euro per due spritz e due tramezzini

Resta il fatto che si tratta dell'ennesimo conto che fa discutere. L'ultimo episodio di questa lunga serie è stato segnalato un paio di giorni fa in piazza Bra a Verona, dove un illustratore si è visto chiedere 26 euro per due spritz e due tramezzini. Un prezzo secondo lui eccessivo. È davvero così? Il cliente si è sfogato con un lungo post su Facebook, diventato ormai di dominio pubblico, in cui ha detto peste e corna del locale "incriminato" (salvo poi scusarsi), lamentandosi poi del costo del parcheggio in centro, ovvero 14 euro. La morale? Tra benzina, posto auto e aperitivi la spesa "per stare tre ore e mezza in centro a Verona" è stata di 64 euro.

Il titolare del locale veronese, interpellato dal quotidiano L'Arena, ha replicato così al cliente: "Credo che sette euro per uno spritz seduti a due passi dall'Arena (di Verona, ndr) non sia certo un prezzo così esagerato. A maggior ragione visto che portiamo sempre come minimo olive e patatine". In aggiunta il titolare ha anche sottolineato i costi di gestione di un locale come il suo: "Senza pensare alle 48 buste paga, siamo aperti dalle 7.30 del mattino alle 2 di notte, i costi sono pazzeschi. Ripeto, mi pare una polemica senza senso, a maggior ragione noi abbiamo tutti i prezzi esposti in maniera chiara".

