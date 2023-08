Due euro in più per un piattino vuoto: la spiegazione del ristorante dopo lo "scontrino shock"

Due euro in più solo per dividere un toast a metà in un bar di Gera Lario (Como). E ancora: due euro in più sul conto per un piattino vuoto "per la condivisione" di una pietanza, in un'osteria in Liguria. È l'estate dei rincari e dei clienti che spesso si lamentano e sfogano sui social per il trattamento ricevuto in locali e ristoranti. L'ultimo caso arriva da Finalborgo, uno dei tre nuclei urbani formanti l'abitato di Finale Ligure, comune in provincia di Savona: qui un'osteria ha addebitato due euro per fornire un piattino vuoto da usare per far assaggiare delle trofie al pesto a una bambina. I titolari dell'attività in questione non sono rimasti in disparte, e hanno replicato, rinfocolando il dibattito sugli extra "insoliti" addebitati ai clienti da bar e ristoranti. Ma andiamo con ordine.

L'episodio di Finale Ligure è quello portato alla ribalta ieri da un post di Selvaggia Lucarelli, che ha pubblicato sui social la foto di uno scontrino in cui, tra le varie voci, appare quella relativa a un "piattino condivisione", al costo di due euro. La ricevuta, che la giornalista ha ricevuto da terzi, risale a una cena di fine luglio presso un'osteria a Finalborgo. "Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po' anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l'altro avendole già messo in conto il coperto", ha scritto Lucarelli nel post.

Sui social è esplosa la polemica. Il caso ha generato un dibattito tale da scomodare anche il governatore della Liguria Giovanni Toti, che ha tuonato contro gli osti: "Questo extra per me è sbagliato". La risposta dei titolari del ristorante di Finale Ligure non si è fatta attendere: i gestori si difendono, dichiarando che la richiesta di servizi aggiuntivi comporta un maggior lavoro e un maggior impiego di risorse, oltre che avere conseguenze sull'organizzazione degli spazi. L'Osteria del Cavolo, hanno spiegato al Secolo XIX, ha "pochi posti a sedere, tra una quindicina all'esterno e dieci all'interno".

"La signora che ha postato lo scontrino l'abbiamo fatta accomodare a un tavolino da tre, perché erano due adulti e una bimba - ha detto la titolare Ida Germano -. Hanno ordinato un solo piatto di trofie al pesto e uno di acciughe fritte e hanno chiesto due piattini di condivisione per entrambi. Quindi di piattini in tutto ne hanno avuti quattro, non uno, e ne abbiamo fatto pagare solo uno perché la lavastoviglie e il lavapiatti li paghiamo anche noi...".

Questa, tuttavia, non è l'unica motivazione fornita dai titolari dell'osteria: "Ho quattro tavolini fuori, non molti, e se ne lascio uno da tre a persone che fanno un ordine da uno, perché primo e secondo sono praticamente per uno solo, mi dovrei preoccupare del piattino da due euro? Peraltro i prezzi, delle portate e del servizio, sono scritti chiari ed esposti sia fuori che sul menù, quindi chi ci sceglie li conosce e può decidere se andare altrove o restare".

