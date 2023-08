Sullo scontrino 4,50 euro in più per busta di carta e posate d'asporto

Scontrini "pazzi" e clienti infuriati per i sovrapprezzi con gli aumenti generalizzati: ci risiamo. Dopo le polemiche sui due euro per dividere il toast a metà in un bar di Gera Lario, sul lago di Como, quelle sul piattino vuoto a pagamento in un'osteria ligure e quelle sul conto di 60 euro per due caffè e due bottiglie d'acqua in Sardegna, c'è un nuovo scontrino destinato a far discutere. In vacanza per Ferragosto sul monte Amiata, in provincia di Grosseto, un ragazzo si è visto addebitare 4,50 euro come costo per il servizio di asporto, comprendente busta di carta e posate. È successo, secondo quanto riporta MaremmaOggi, in un locale a Prato delle Macinaie, nel comune di Castel del Piano.

Nel dettaglio, l'ordine era per tre persone e l'importo per il take away, di 1,50 euro, è stato automaticamente moltiplicato per tre. Anche se "la busta e il kit di posate non erano comunque tre", ha fatto notare il ragazzo, che poi ha chiesto spiegazioni al personale in sala. "Mi sembra veramente eccessivo giustificare un costo di 4 euro e 50 per una busta di carta e una confezione di posate di plastica", ha specificato il cliente.

In seguito è intervenuto il gestore del locale, che ha ammesso l'errore spiegando che probabilmente, visti i ritmi intensi di Ferragosto, il personale non ha avuto modo di verificare l'effettivo addebito di 3 euro in più. "Il cliente ha ragione - ha spiegato il gestore -. Il take away lo facciamo pagare solo sul self service. Prima non lo facevamo pagare, già dall'anno scorso però i costi per noi sono lievitati". Ammesso l'errore, il gestore ha anche invitato il giovane a farsi vivo, per potersi scusare di persona.

Continua a leggere su Today.it...