Gelateria fa pagare 1,50 euro una vaschetta vuota per far bere il cane: è polemica

Ci sono ristoratori che chiedono un supplemento per dividere un toast a metà o per portare al tavolo un piatto vuoto e c'è chiede un extra per la ciotola in polistirolo (vuota) portata per consentire al cane di bere. Succede a Guardiagrele, centro in provincia di Chieti. Il costo? Un euro e 50 centesimi.

L'episodio è stato raccontato sui social da Stein Martin, tedesco d'origine ma romano di adozione che si occupa di commercio, e la sua storia ha aperto il dibattito.

"Il 15 agosto 2023 allo scoccare delle ore 12 - scrive - avendo con me 'Mia', una dolcissima Golden retriver, ho chiesto un contenitore in polistirolo da 500 centilitri a una gelateria del centro dove vicino c'era una bellissima fontanella. Con mio immenso stupore alla mia richiesta mi hanno risposto che non potevano darmela. Allora ho ribadito 'Guardi che è per far bere il cane, se vuole la pago'. Mi hanno chiesto 1,50 € senza scontrino, scocciati e me la hanno consegnata. Io sono rimasto basito e perplesso". Alla fine del post indica nome e indirizzo del bar e allega la foto del contenitore.

Il bar ha affidato alla stampa locale la replica, dando la propria versione dei fatti. Secondo un impiegato infatti gli era stata offerta gratuitamente una vaschetta più piccola, ma la proposta è stata rifiutata. Solo allora, su esplicita richiesta, sarebbe stata consegnata la vaschetta più grande in polistirolo. Intanto sui social si è aperto il dibattito. Lettori divisi tra chi si schiera col padrone del cane e chi invece lo bacchetta: "Per far bere ogni cane che passa il gelataio deve rimetterci 1,50€? Premunirsi prima di una di quelle ciotole portatili no?", si legge in uno dei commenti. "Capite che ho pagato 1,50 €. A voi sembra normale A me no", controreplica il diretto interessato.