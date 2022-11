Scoperta la frase scritta più antica del mondo

"Possa questa zanna togliere i pidocchi dai capelli e dalla barba". Questa è la scritta che compare su un pettine d'avorio riportato alla luce nel 2017 in Israele, nel sito archeologico di Lachish, e la cui incisione in superficie è stata individuata solo a dicembre dello scorso anno. L'oggetto risalirebbe al 1.700 avanti Cristo e misura 3,5 centimetri di lunghezza per 2,5 centimetri di altezza. La frase che è stata incisa sul pettine sarebbe la più antica mai scritta in caratteri cananei, l'alfabeto più antico del mondo inventato circa 3.800 anni fa.

L'iscrizione comprende 17 lettere che formano 7 parole ed è una testimonianza importante che ci dice qualcosa anche dei popoli antichi: il problema dei pidocchi, a quanto pare, era molto comune anche tra i più ricchi. Il team di ricerca dell'Università Ebraica di Gerusalemme ha analizzato il pettine per la presenza di pidocchi al microscopio e sono state scattate fotografie di entrambi i lati. Sul secondo dente sono stati trovati resti di pidocchi, di dimensioni comprese tra 0,5 e 0,6 millimetri. "Questa iscrizione è molto umana" ha detto al Guardian Yosef Garfinkel, professore di archeologia dell'Università di Gerusalemme: "Abbiamo un pettine e sul pettine il desiderio di distruggere i pidocchi che si trovano nei capelli e nella barba. Al giorno d'oggi abbiamo la medicina moderna e tutti questi spray. Una volta non era semplicemente così".