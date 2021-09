"Speranza è sotto scorta per le minacce ricevute"

"La notizia appresa ieri dal 'Foglio' della scorta improvvisamente resasi necessaria per il ministro della Salute Roberto Speranza a seguito di ripetute minacce dovrebbe suggerire una maggiore cautela a tutti quei politici che con molta disinvoltura tendono a giustificare gli estremismi non vax". E' quel che scrive questa mattina il direttore de 'Il Foglio', Claudio Cerasa.

Su Telegram si è scatenata nelle ultime settimane l'offensiva di chi rifiuta i vaccini e il certificato verde. Pubblicate tra le altre cose liste e dati personali.

"Tutti quanti noi abbiamo un intensificarsi dal momento in cui è partita la chat su Telegram, che incoraggia proprio al terrorismo. Io sono stato sempre minacciato, dall'inizio di questa cosa subiamo questo tipo di pressioni, però c'è stata un'intensificazione negli ultimi 5-6 giorni. Io non ho paura, ho la coscienza pulita di lavorare per il vantaggio della popolazione", ha affermato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, e ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica di Roma, ospite di 'Buongiorno' su SkyTg24, commentando quanto detto dal sottosegretario Sileri che ha definito gli atti di intimidazione dei no green pass nei confronti di medici e politici ''terrorismo''.

"Nella mia vita - ha aggiunto - ho affrontato prove difficili, a partire dal mio tirocinio al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, quando arrivavano a frotte persone ferite da arma da fuoco. Ne ho viste di tutti i colori, non mi fa né caldo né freddo, però mi fa molta tristezza". Quella dei no-Green pass e dei no-vax "è un'istigazione a delinquere, fanno benissimo la ministra Lamorgese e le forze dell'ordine a identificare e perseguire i responsabili", ha concluso.