La lotteria dei neonati: "Ancora oggi in Italia sopravvivere dipende da dove si nasce"

Ettore è nato il 3 ottobre scorso all'ospedale di Santorso (Vicenza) ed è morto poco un mese dopo all'hospice pediatrico di Padova. Aveva la Sma: l'atrofia muscolare spinale. Non gli è stata diagnosticata in tempo e il piccolo è morto il 6 novembre, prima di potere iniziare le terapie. Se fosse nato in provincia di Padova, dove lo screening neonatale per la Sma è attivo, la malattia sarebbe stata individuata poche ore dopo il parto e questo avrebbe portato alla somministrazione di terapie immediate.

Storia diversa quella di Clara, tre anni, capelli biondi e inesauribile voglia di chiacchierare. Lei ha la Sma, ma è nata a Roma ed è stata sottoposta allo screening neonatale anche per questa malattia. Ha avuto accesso alle terapie e non ha manifestato i sintomi. Una manciata di chilometri e leggi diverse hanno fatto la differenza tra Ettore e Clara.

La situazione oggi è questa: due bimbi nati in Italia nello stesso giorno e alla stessa ora, ma in regioni diverse, non saranno sottoposti agli stessi controlli clinici post nascita. Se entrambi hanno la stessa patologia rara, a uno può essere diagnosticata subito ma all'altro no. Una differenza che può tradursi in una condanna a morte nei casi più gravi.

Ettore e Clara non sono casi isolati. Quanto è capitato a loro può capitare a qualsiasi bimbo. L'elenco delle patologie da inserire nello screening neonatale - gratuito e obbligatorio per tutti a livello nazionale - non è stato aggiornato (ignorando quanto previsto dalla legge, ndr) e la Sma è tra la malattie rimaste escluse. In assenza di un indirizzo valido a livello nazionale, le Regioni si sono mosse in ordine sparso. Alcune offrono più test, altre si limitano a quelli imposti. Succede per la Sma, ma anche per altre malattie.

"Sopravvivenza e salute dipendono da dove si nasce, una lotteria sulla pelle dei neonati in cui alcuni 'vincono', ma come era previsto e prevedibile alcuni perdono la loro unica chance di vita", dicono i rappresentanti dell'Osservatorio malattie rare e dell'Associazione Famiglie Sma. La richiesta è una: "Il ministero della Salute emani in tempi velocissimi il decreto di aggiornamento del panel delle patologie da ricercare con lo screening neonatale esteso come previsto dalla legge. Dando così seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro nominato ad hoc e che già da molto tempo ha consegnato il suo parere positivo per la Sma (da giugno 2021, ndr) e per altre 9 patologie. Attendere ancora significa rischiare che altre famiglie vivano la tragedia che stanno vivendo i genitori del piccolo Ettore".

Cosa è lo screening neonatale

Lo screening neonatale è un test non invasivo (basta qualche goccia di sangue) che permette di identificare precocemente numerose malattie, anche gravissime, entro i primi giorni di vita dei neonati. Deve essere eseguito obbligatoriamente e gratis in tutti i punti nascita entro le prime 48-72 ore di vita del neonato, prima che venga dimesso.

È di fatto un programma di medicina preventiva perché i test sono eseguiti su tutti i bimbi anche in assenza di sintomi. La diagnosi precoce permette di iniziare immediatamente il trattamento terapeutico, che riduce o addirittura elimina gli effetti della patologia. Molte delle condizioni rilevabili dallo screening neonatale, se non trattate, causano effetti gravi, come danni permanenti al sistema nervoso, disabilità intellettive, fisiche e dello sviluppo, e in alcuni casi anche la morte.

Da Nord a Sud i neonati non sono trattati allo stesso modo

In Italia lo screening neonatale è gratuito e obbligatorio sin dal 1992. Inizialmente era effettuato per tre malattie, poi è stato ampliato l'elenco delle patologie da ricercare. Quello che viene eseguito oggi si chiama "screening neonatale esteso" e si ricerca la possibile presenza di 48 diverse malattie. Tra queste la fibrosi cistica, l'ipotiroidismo congenito, la fenilchetonuria e altri difetti congeniti del metabolismo intermedio, ma anche sordità o cataratta congenita.

Nel 2018 il Parlamento ha deciso che la revisione periodica, almeno biennale, della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening. Il meccanismo si è inceppato. Non c'è stato un aggiornamento valido su tutto il territorio nazionale e le Regioni hanno agito in maniera autonoma. Quindi alcuni territori offrono screening più completi di altri grazie a leggi regionali o attraverso progetti sperimentali. Quindi, a conti fratti, due bimbi nati in Italia nello stesso giorno saranno sottoposti a controlli diversi in base a dove sono venuti alla luce.

La SMA e le malattie "ignorate per legge"

Tra le patologie diagnosticabili con lo screening neonatale solo in alcune regioni c'è la Sma ovvero l'atrofia muscolare spinale. È una malattia neuromuscolare rara che colpisce i muscoli volontari. Chi la Sma ha difficoltà nelle attività come camminare, controllare il collo e la testa, deglutire. I pazienti con la forma più grave con non sono in grado di vivere oltre i due anni senza supporto respiratorio.

A oggi sono dieci le regioni dove si effettua il test alla nascita anche per la Sma (Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Puglia, Piemonte e Valle d'Aosta, Toscana, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano). "La fotografia di un’Italia dove la differenza tra la vita e la morte dipende dalla regione di nascita", dicono dall'Osservatorio malattie rare.

La Sma è stata inserita dal gruppo di lavoro per lo screening neonatale esteso tra le malattie candidabili a essere inserite nei controlli neonatali. È tutto fermo per la mancanza del decreto. "Nei mesi scorsi - dice la parlamentare Pd Ilenia Malavasi - ho chiesto due volte al ministro Schillaci entro quando intendesse, con proprio decreto, inserire la SMA tra le patologie soggette allo screening neonatale esteso e quando si darà piena attuazione ai protocolli, anche per garantire l’uniformità di tale diritto su tutto il territorio nazionale. Possiamo e dobbiamo salvare la vita di molti altri bambini: servono risposte veloci perché non possono più esserci scuse o ritardi, anche per dare attuazione ai principi sanciti in Costituzione".

"Non è ammissibile - interviene Maria Elena Boschi, presidente dell'intergruppo parlamentare malattie rare - che in Italia chi nasce in una regione non abbia la stessa possibilità di vita di chi nasce in un'altra regione. Noi pensiamo che non sia più possibile aspettare, soprattutto senza una risposta chiara. Non c'è un problema di risorse o legislativo. È un problema burocratico. Il nostro interesse non nasce dal caso del piccolo Ettore. Dal 2016 - sottolinea Boschi - lavoriamo per lo screening neonatale esteso, abbiamo finanziato anche il fondo. Manca il decreto del ministro della Salute, nonostante le ripetute sollecitazioni. Non è perdonabile o scusabile lo spreco di una vita umana. Dopo la vicenda di Ettore non ho sentito da parte di un esponente del Governo neppure una parola. Nessun impegno. Questo per me è grave. Non è un attacco all'Esecutivo per principio, neppure quelli precedenti sono intervenuti, ma ci rivolgiamo al ministro in carica".

"Perché non firmano (il decreto, ndr)? Non riesco a trovare una risposta - dice la presidente dell'associazione Famiglie Sma Anita Pallara -. Nessuno ha avuto il coraggio di dire 'Sono contrario'. La mia richiesta è semplice: chi è contrario lo dica e troviamo una soluzione. Se invece una soluzione non c'è, da ora in poi se ci sarà un'altra tragedia come quella di Ettore ci sarà un responsabile. Ci sentiamo traditi dal nostro Paese. Nessuno può dire che non sapeva, questa situazione viene denunciata da anni e c’è anche una fila lunghissima di interrogazioni parlamentari alle quali il ministero ha più volte risposto che ‘è questione di tempo’. Ecco, la storia di Ettore ci dimostra che tempo non ce n’è più, non possiamo più aspettare. In tante occasioni le Istituzioni ci hanno dimostrato che si può operare con urgenza, emanando i decreti necessari. Quello di aggiornamento del panel per lo screening neonatale esteso è un decreto quantomai urgente. Ci aspettiamo un atto concreto da parte del Governo in tempi brevi. Siamo pronti ad azioni di protesta molto forti se le nostre richieste resteranno ancora inascoltate”.

"È inaccettabile che mentre la scienza fa grandi progressi, mentre il potere legislativo approva leggi all'avanguardia per garantire il diritto alla salute, il potere esecutivo rimanga fermo. Si sono susseguiti tre Governi senza che il decreto di aggiornamento del panel venisse firmato", sottolinea Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttrice dell'Osservatorio malattie rare.

"Clara è salva grazie a un semplice test alla nascita"

Ettore è stato condannato dall'assenza di controlli tempestivi. Al contrario Clara, tre anni, nata a Roma è stata sottoposta allo screening. Oggi cammina, corre, come qualsiasi bimbo nato sano. A chiedere che tutti i neonati siano sottoposti agli stessi controlli sono anche i suoi genitori.

"Lo screening neonatale - dice papà Fabio - ci ha permesso di scoprire la malattia e accedere alle terapie subito. Questo ci ha permesso di evitare i sintomi e Clara sta rispettando tutte le tappe di crescita dei bambini che non hanno la stessa patologia".

"Siamo qui - aggiunge mamma Gloria - perché prima di noi altri si sono battuti. Quando Clara è nata c'era solo una terapia possibile, adesso sono tre. La ricerca progredisce e lo screening è un salvavita per questi bambini. Mia figlia cammina, corre. Questo grazie al test e alla terapia somministrata entro i primi diciassette giorni di vita. Siamo stati fortunatissimi perché abbiamo fatto parte di un progetto pilota. Clara è stata una del prime bimbe trovate nel Lazio con la Sma. Eravamo stati informati con un depliant che comunicava la possibilità di aderire allo screening esteso, utilizzando la stessa goccia di sangue che viene prelevata per gli screening standard. E abbiamo aderito. Senza i controlli forse oggi staremmo affrontando problemi respiratori e motori".

Continua a leggere su Today.it...