Il sindaco che fa riscrivere "Dux" sulla montagna

La scritta "Dux" con calce bianca sulla roccia, è riapparsa a Villa Santa Maria (Chieti). Era stata cancellata nel 2019 dopo una polemica finita in Parlamento, ma il comune ha di nuovo dato il via libera alla scritta che campeggia accanto al sacrario dei partigiani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come si vede nel video nei giorni scorsi sono stati eseguiti lavori per 'ripulire' la scritta ‘Dux’: due pittori legati a delle corde con dei pennelli e vernice grigia, ricalcano la scritta di 4 metri d’altezza, prodotta nel 1940. I lavori rientrano negli interventi per i percorsi di arrampicata sulla punta di roccia 'penna' che sovrasta il paese di Villa Santa Maria.

"Nel luglio del 2019 il sindaco fece la stessa cosa, lo stesso sindaco. Ciò provocò una grande eco nazionale sollevando polemiche arrivate in Parlamento e nelle cronache nazionali", ha denunciato l'ex deputato Camillo D'Alessandro, oggi coordinatore regionale di Italia Viva. Quattro anni fa, il caso fu qualificato come effetto collaterale dei lavori di pulizia del costone di roccia per la realizzazione di alcuni percorsi di arrampicata.

"Stiamo completando i lavori dei percorsi di arrampicata e abbiamo deciso di far ripulire la scritta" ha dichiarato il sindaco Pino Finamore meravigliato del ritorno delle polemiche: "Non c’è alcun intento nostalgico".

"Non vorrei che per farlo siano addirittura stati impiegati fondi pubblici – incalza l’esponente di Iv D'Alessandro – Libero di farlo proprio perché non c’è più un ‘Dux’ che domina ormai solo sulla pietra – La domanda è perché? Può darsi che non ci si renda conto che proprio quel nome, proprio nel Sangro, proprio anche a Villa Santa Maria ha rappresentato dittatura, morte, dolore e fame? Quando si normalizza la vergogna che è stata, la vergogna continua a vivere".