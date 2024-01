Perché il governo "apre" allo scudo penale per i medici

I tempi sono "maturi": lo scudo penale per i medici presto potrebbe diventare realtà. Il governo sta pensando di inserire la misura in un emendamento nel Milleproroghe. Una grande novità confermata anche dal ministro della Salute, Orazio Schillaci: "In merito alla responsibilità sanitaria - ha spiegato in un'intervista al Messaggero - credo che siano maturi i tempi per intraprendere la via della depenalizzazione dell'atto medico, a esclusione del dolo, mantenendo la responsabilità civile. Ricordo che la maggior parte delle cause si risolve nell'assoluzione. È un tema di cui, come Governo, ci stiamo occupando e verso cui anche il Parlamento ha mostrato sensibilità con la mozione di maggioranza approvata alla Camera".

Il governo apre allo scudo penale per i medici

Al momento si tratterebbe di una soluzione provvisoria, della durata di un anno, in attesa della riforma della legge Gelli-Bianco sulla responsabilità del personale sanitario. Il motivo è semplice: ridurre i processi che coinvolgono il personale sanitario. Al momento sono circa 300mila le cause pendenti, che diventano sempre più numerose al "ritmo" di 600 casi ogni anno. Tutti processi per presente colpe mediche che non fanno altro che ingolfare i tribunali italiani, oltre a rendere sempre meno "appetibile" il mondo della sanità. "C’è un problema di attrattività di alcune specializzazioni mediche - ha sottolineato Schillaci - Abbiamo dato un primo segnale sugli stipendi con 2,4 miliardi per i rinnovi dei contratti del personale sanitario. Non sarà l’unico". Il ministro fa rifermento ad altre novità che coinvolgono i camici bianchi, come innalzamento volontario dell'età pensionabile da 70 a 72 anni per la categoria.

Bassetti: "Complimenti a Schillaci"

L'idea di introdurre lo scudo penale per i medici è stata ben accolta dalla categoria, come testimonia il post su Facebook dell'infettivologo Matteo Bassetti: "Il Ministro della Salute Orazio Schillaci sta dimostrando di essere la persona giusta al posto giusto. D'altronde, come ho sostenuto molte volte, per migliorare e cambiare la sanità in Italia occorre affidarsi ai tecnici che conoscono il sistema. Tre sono i punti su cui si è deciso di lavorare e che mi trovano d'accordo al 100%". "Sulla responsabilità sanitaria - prosegue il post di Bassetti - credo che siano maturi i tempi per intraprendere la via della depenalizzazione dell’atto medico, a esclusione del dolo, mantenendo la responsabilità civile. Questo è uno dei grossi problemi della sanità oggi, che non solo mette a repentaglio la possibilità di ingaggiare medici. La professione medica diventa sempre più difficoltosa, perché quando hai davanti a te oltre che un paziente, anche un potenziale denunciante, lavorare è più difficile. Ovviamente, fatto salvo il diritto al risarcimento quando un malato ha effettivamente subìto un danno. Lo spettro delle richieste di risarcimento genera la medicina difensiva, che si traduce in un eccesso di prescrizioni inutili che ingrassano le già pesanti e lunghe liste d'attesa.

"Il secondo punto - conclude il post - è quello di eliminare i tetti di spesa per le assunzioni del personale sanitario con possibilità di utilizzare medici specializzandi che possano essere retribuiti extra-borsa e, eventualmente, medici in pensione. In Italia mancano 50000 medici e nell'attesa di trovare idee per allargare le maglie delle scuole mediche può essere una soluzione tampone. Infine saranno migliorate le condizioni economiche di tutto il personale sanitario con l'obiettivo nei prossimi anni di avvicinarci agli standard europei. Complimenti al Ministro Schillaci che parla poco, ma ha le idee molto chiare".