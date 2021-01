Le regioni in cui la riapertura delle scuole il 7 gennaio è a rischio

A meno di novità dell'ultim'ora, si torna a scuola, e manca poco: dal 7 gennaio. E' stato confermato qualche giorno fa il via libera alla ripresa delle lezioni in presenza nella scuola al 50% da giovedì 7 gennaio. Il Viminale ha annunciato a fine 2020 che "le prefetture hanno adottato i documenti operativi all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa" e "dell'ordinanza del ministro della Salute del 24 dicembre 2020 che limitatamente al periodo 7-15 gennaio riduce la presenza in classe al 50%".

A scuola dal 7 gennaio 2021: le regioni che forse diranno no

Quel che è certo che dal 7 gennaio prossimo la scuola riaprirà le porte agli studenti, essendoci già firmate ordinanze e protocolli a livello nazionale che permetteranno un rientro con uno o due turni differenziati (lezioni dalle 8 alle 14 e dalle 10 alle 16, con durata fino a 45 minuti anche il sabato mattina). Ma c'è chi dice no. O meglil c'è chi dice "forse".

Nel Lazio ci si prepara nel migliore dei modi nel frattempo. Per presidi, sindacati e studenti il rientro al 50%, poi al 75% il 18 gennaio, appare come un “liberi tutti” destinato ad avere vita breve. L’unione Dirigenti Scuola avverte: "Adotteremo tutte le iniziative necessarie, a partire dalla disobbedienza civile, per tutelare l’intera comunità scolastica che non può essere esposta al benché minimo rischio di contagio al rientro delle festività natalizie". Il piano per la riapertura viene percepito come "calato dall’alto", senza coinvolgere chi la scuola la vive quotidianamente. «La riapertura prevista per il 7 è troppo rischiosa, temiamo di dover richiudere il 14 — spiega a Repubblica Vincenzo Alessandro della Cisl — Il problema non è la scuola in sé per sé, ma tutto ciò che ci gira attorno, come i trasporti. Tant’è che alcuni genitori stanno scegliendo di non far tornare i figli in classe, poiché hanno una fragilità in famiglia". Pianificare le lezioni è un puzzle impossibile, nonostante la decisione di ieri durante il tavolo di confronto a cui hanno partecipato anche l’Ufficio scolastico regionale e gli assessorati regionali alla Scuola e ai Trasporti, di ridurre l’orario delle lezioni da 60 a 45/50 minuti. Rimane il doppio orario d’ingresso, alle 8 e alle 10.

L’appello al governo dell’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato è un avvertimento: valutare con estrema cautela la riapertura delle scuole superiori. I contagi che continuano a salire impongono una riflessione e se serve anche una marcia indietro. «Basti pensare — spiega — che quando è iniziata la didattica a distanza avevamo meno della metà dei casi odierni. Lo diciamo da una regione che è sempre stata in zona gialla e tra le prime per le vaccinazioni effettuate. Ma se si deve riaprire dobbiamo farlo in sicurezza e con la piena certezza di non dover poi richiudere dopo qualche settimana. Sarebbe un grave errore in un momento come questo in cui stiamo facendo partire la campagna vaccinale" Così il rientro in classe rischia di essere un salto nel buio. La pensa così anche l’assessore regionale alla Scuola Claudio Di Berardino: «Abbiamo lavorato per riaprire il 7 gennaio, ma se la curva dei contagi peggiora vanno prese decisioni diverse. La priorità è la salute".

La Campania tentenna. Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato che disattenderà le indicazioni dell’esecutivo."Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7 gennaio -queste cose mi fanno impazzire. Come si fa a dire si apre’ senza verificare la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7". Il overnatore campano sul tema della scuola è da mesi allo scontro con l’esecutivo e in particolare con la la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina

In tutta Italia i presidi chiedono massima attenzione al tema trasporti, e alcuni già ipotizzano un gennaio intero al 50%. Intanto dalle regioni emergono a macchia di leopardo preoccupazioni vere. Un incontro "urgentissimo" con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, e gli assessori alla Sanità, Trasporti e istruzione, è stato chiesto dall'Anp Puglia (Associazione dei presidi) in vista della conclusione delle attività dei vari tavoli di "coordinamento" istituiti dall'ultimo DPCM presso le prefetture per regolare la ripresa delle attività nelle scuole superiori. "Non nascondiamo la nostra delusione - afferma il presidente, Roberto Romito - per la sostanza di gran parte delle decisioni assunte dai partecipanti ai tavoli fra i quali, non figuravano le scuole, sebbene esse siano a tutti gli effetti pubbliche amministrazioni dotate di autonomia funzionale e organizzativa". Ci sono "delusione e forte preoccupazione" per il fatto che i tavoli in prefettura hanno "preso atto della sostanziale rigidità dell'offerta (dei trasporti, ndr) e, quindi, hanno scaricato sulle scuole l'onere esclusivo di modificare la propria domanda attraverso la diversificazione in due turni degli orari di ingresso e di uscita, che è stata loro imposta dalle varie deliberazioni prefettizie". "Pertanto - prosegue - si ripete lo schema perverso che da mesi stiamo denunciando: i trasporti (e la sanità, e l'edilizia scolastica) non si adeguano né si potenziano significativamente, o rimandano tali eventi al futuro; le scuole, invece, oggi come ieri e come domani, si devono adeguare, con lo stravolgimento totale del loro assetto organizzativo, faticosamente raggiunto in mesi di lavoro ininterrotto, tra infinite e mutevoli disposizioni, norme e protocolli".

Il Piemonte è al lavoro per far tornare in classe gli studenti dal 7 gennaio, ma se la Regione passasse in zona arancione la didattica a distanza tornerebbe protagonista assoluta (l'ipotesi di un cambio di colore per il momento resta tale, anche se viene rilanciata oggi da una parte della stampa locale). Tutti in classe fino alla terza media e metà in aula alle superiori fin da giovedì (il piano è quello). Il mix tra le disposizioni del governo e le esigenze del mondo dell’istruzione tratteggia come sarà la ripartenza della scuola piemontese dopo le vacanze. Almeno fino a metà gennaio sia la Regione sia i presidi escludono il doppio turno di ingresso e uscita. Domani ci saranno le ultime riunioni nei tavoli convocati dai prefetti e martedì la direttrice dell’ufficio scolastico provinciale, Tecla Riverso, ha convocato una conferenza dei servizi con i presidi per decidere come partire. L’orientamento, scrive Repubbliuca, è al momento quello di un turno unico. Pensare di organizzare l’orario su due turni in una manciata di giorni è utopia.

La Regione guidata da Cirio ha predisposto un articolato e ambizioso Piano di screening su base volontaria, il quale prevede tamponi per tutto il personale scolastico e lo screening degli studenti di seconda e terza media. L’obiettivo dichiarato è di non chiudere più fino alla fine dell’anno scolastico. Già da domani 83 mila insegnanti e Ata delle scuole di ogni ordine e grado potranno prenotare l’esame attraverso i medici di base, ripetibile ogni 15 giorni. Da lunedì 11 comincerà la raccolta delle adesioni alle medie. E' uno screening modulare: ogni settimana verrà testato un quarto di ogni classe, i genitori porteranno i figli una volta al mese negli hotspot esistenti. Ma per pensare di tenere le scuole aperte senza più stop sarà essenziale, in Piemonte come ovunque, un trasporto pubblico rinforzato come mai in passato. Il tempo stringe.