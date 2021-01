"Posso confermare la volontà del governo di riaprire. Avremmo voluto farlo a dicembre, ma abbiamo rimandato su richiesta delle Regioni. Poi avremmo voluto tornare al 75% e invece abbiamo accolto il suggerimento del 50%. Abbiamo collaborato: ora è arrivato il tempo di tornare in classe": la ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina in un'intervista rilasciata oggi al Fatto Quotidiano non sembra per nulla dubbiosa sulla data del 7 gennaio per il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori. Ma intanto c'è un fronte piuttosto compatto che chiede un rinvio. Per ragioni sanitarie e di organizzazione. A partire dalle regioni.

Le Regioni che non vogliono aprire la scuola il 7 gennaio

Mancano appena tre giorni e ieri lo stesso Giuseppe Conte ha fatto sapere tramite le agenzie di stampa che la riapertura degli istituti scolastici superiori non è in discussione. Il programma del governo prevede per il 7 gennaio il rientro in classe del 50% degli studenti, mentre se in seguito la curva dei contagi sarà sotto controllo, dal 18 gennaio si dovrebbe regolare il rientro arrivando al 75% delle presenze. Tra le regole previste per il rientro in classe ci saranno poi scaglioni di ingresso e uscita con lezioni fino alle 16 e, a turno, il sabato. Le scuole superiori avranno anche le ore ridotte: non più i canonici sessanta minuti, ma 45-50. Poi ci sono i trasporti pubblici: i piani di azione sono stati affidati ai prefetti che dovranno garantire il servizio con capienza ridotta al 50%, mentre gli enti locali dovranno predisporre una corsia preferenziale per i test del tampone agli alunni.

Ma intanto le Regioni si stanno organizzando e lavorano a ordinanze che rinvieranno l'apertura. Il primo a muoversi è stato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha già deciso di scaglionare il ritorno a scuola, partendo da elementari e materne per andare a regime a fine mese. Vuole fare la stessa cosa il governatore della Puglia Michele Emiliano, che potrebbe però valutare la possibilità di lasciare alle famiglie la scelta sul ritorno in classe o la Didattica a Distanza e che intanto pensa di ritardare tutto di una settimana. Luca Zaia in Veneto invece pubblicherà oggi un'ordinanza di rinvio della ripresa delle superiori, mentre ieri i governatori leghisti (Friuli, Lombardia, Veneto, Umbria, Sardegna, Calabria e Trentino) dopo una riunione con Matteo Salvini hanno scritto una nota comune in cui lamentano "molte criticità sul contenimento della pandemia".

Il problema è che il piano del governo dovrà fronteggiare un rischio concreto: ovvero che in base al cambio dei parametri per definire il colore delle regioni annunciato dallo stesso governo proprio ieri agli enti locali c'è chi rischia di aprire le scuole il 7 gennaio e finire in zona arancione o rossa l'11, trovandosi quindi a dover chiudere gli istituti quattro giorni dopo. Un paradosso che non sembra interessare più di tanto Azzolina: "Sono state le regioni a chiedere di rientrare al 50% quando anche i Comuni sembravano propendere per il 75. Il 23 dicembre è stata approvata e firmata all’unanimità l’intesa che la chiusura delle superiori fosse da ora in poi l’ulti - ma alternativa. Parliamo di impegni nero su bianco, a partire dal potenziamento del tracciamento nelle scuole. Se si prende un impegno di fronte all’intero governo, mi aspetto che poi sia rispettato".

Le scuole aprono il 7 e chiudono l'11?

Ma non ci sono solo Campania, Puglia e Veneto sulle barricate (anche l'Emilia-Romagna di Bonaccini si è detta perplessa). Tanto che il Corriere della Sera racconta di un'ipotesi di moratoria che farebbe saltare la data del 7: "le scuole superiori ripartirebbero in presenza — sempre per un numero parziale di studenti — appena il nuovo sistema di monitoraggio e di restrizioni sarà pronto, dunque l’11 o più probabilmente il 18. Sul tavolo anche la proposta di andare incontro alle Regioni e ai loro timori sul ritorno in classe nelle superiori in cambio di un chiaro impegno a non chiudere elementari e medie come avevano fatto alcuni governatori nei mesi scorsi".

Intanto presidi e insegnanti stanno comunque preparando gli orari per ricominciare con il 50 per cento degli studenti in presenza, su due turni tra le 8 e le 10 e anche il sabato. Ma ci sono realtà in cui le scuole superiori non apriranno neppure al 50 per cento, come a Brescia dove diversi istituti cominceranno con un terzo degli studenti in presenza "per ragioni di precauzione sanitaria", mentre nel Lazio arrivano le prime deroghe ai doppi turni e le lezioni di 50 minuti per le classi che fanno più di cinque ore. I sindacati sono per il rinvio. Dalla Uil alla Cisl, fino allo Snals, si sollevano forti perplessità per i rischi di contagio e, per questo, si chiede al governo di inserire professori e personale non docente tra le priorità di accesso al vaccino.

E gli esperti cosa dicono? Giovanni Sebastiani del Consiglio Nazionale della Ricerca sconsiglia l'apertura: "Un'imprudenza ora che il contagio ha ripreso la sua crescita e che da novembre non scende più. Poitrebbe dipendere dalla variante inglese e la situazione non è sotto controllo". Secondo il matematico la riapertura delle scuole ha avuto un impatto positivo sul contagio a ottobre e novembre, quando è arrivata la seconda ondata.