I 106 genitori denunciati perché non mandano i figli a scuola

Ragazzini che non sono mai andati a scuola, altri che hanno fatto cosi tante assenze da perdere l'anno. Lo sconfortante quadro è emerso dai controlli fatti dai carabinieri a Pozzuoli nell'ambito di un'operazione contro la dispersione scolastica nel Napoletano.

I militari hanno passato al setaccio i dati in possesso degli istituti scolastici e dei servizi sociali. I risultato sono 106 indagati "in qualità di esercenti la potestà genitoriale" che non avrebbero garantito l'istruzione scolastica a 68 minorenni. In particolare 24 bambini non avrebbero mai frequentato la scuola, in 44 lo hanno fatto ma in maniera tanto saltuaria da non raggiungere il numero minimo di presenze necessario. Secondo le leggi un alunno non può superare il 25% di assenze in base al numero di giorni dell'anno scolastico. In alcuni casi gli alunni non hanno ripreso la frequenza nonostante l'avvertimento formale del sindaco di Pozzuoli.

Dispersione scolastica, cosa dice la legge

I controlli effettuati nel Napoletano svelano una piccola parte di un fenomeno ben più ampio: quello dell'abbandono scolastico. In Italia l'obbligo scolastico dura 10 anni, dai 6 ai 16 anni di età. Anche per chi ha assolto l’obbligo scolastico, vi è un obbligo formativo: il diritto-dovere di frequentare attività di formazione fino ai 18 anni.

Lo scorso mese di novembre, nell'ambito del cosiddetto "decreto Caivano" sono state introdotte norme ad hoc contro la dispersione scolastica. Nell'ipotesi di dispersione assoluta, cioè di un minore mai iscritto a scuola (nonostante l'ammonimento del sindaco), si introduce la pena fino a due anni di reclusione. Nel caso di abbandono scolastico (troppe assenze), la pena prevista è fino a un anno di reclusione.

Italia quinta in Europa per abbandono scolastico

Eppure siamo tra i Paesi europei dove il fenomeno è maggiore. Nel 2022, secondo dati Eurostat, l'Italia era il quinto Paese europeo con più abbandoni (11,5%), dopo Romania (15,6%), Spagna (13,9%), Ungheria (12,4%) e Germania (12,2%). Nonostante i progressi fatti nel tempo (eravamo al 12,7% nel 2021), l'Italia resta quasi due punti percentuali indietro rispetto alla media europea (9,6%) e registra due punti e mezzo di ritardo rispetto al target comunitario del 9%.

A pesare sui risultati italiani sono gli enormi divari territoriali. Al Su l'abbandono scolastico precoce è del 13,8% (in media) e nelle isole del 17,9%. Sicilia e Campania, registrano un tasso di abbandono precoce degli studi pari al 15% dei giovani.

Ci sono poi gli abbandoni scolastici impliciti. In questo caso si tratta di studenti che, pur completando la scuola dell'obbligo, non raggiungono i livelli di competenza e conoscenza previsti quando si ottiene il diploma.

Secondo un'indagine dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza le cause di abbandono scolastico sono diverse: esclusione sociale, povertà, disagi personali o familiari, disturbi d'ansia. La dispersione scolastica riguarda principalmente i maschi di età 14-15 anni delle regioni meridionali.

Contro la dispersione scolastica si lavora anche nell'ambito del Pnrr. Nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca" è previsto un "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica".