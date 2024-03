Sulla scuola chiusa per il Ramadan spunta lo striscione dell'estrema destra

Il caso montato con la chiusura della scuola di Pioltello (Milano) per la festa del Ramadan non è ancora chiuso. Anzi, all'accendersi delle polemiche (della destra) e delle repliche da parte del dirigente e delle opposizioni, ha fatto seguito l'apparizione di uno striscione che lascia poco spazio alle interpretazioni: "Scuola italiana, mai musulmana. Vietato chiudere!".

Il gesto è stato rivendicato dal "Nucleo autonomo mobile", movimento che aderisce alla "Rete dei patrioti", una formazione di estrema destra composta perlopiù da ex membri di Forza Nuova. "È assolutamente inaccettabile che gli alunni di una scuola italiana debbano essere costretti a perdere un giorno di scuola per consentire la celebrazione di una festività totalmente estranea alla nostra cultura e alla nostra tradizione", si legge in una nota del gruppo.

Cosa è successo

L'istituto comprensivo intitolato a Iqbhal Masih, 12enne pakistano divenuto simbolo della lotta contro il lavoro minorile, è la prima scuola in Italia a decidere di chiudere in concomitanza con la fine del Ramadan, che quest'anno cadrà il 10 aprile.

La scelta rivendicata dal preside, Alessandro Fanfoni, ha raccolto le critiche giunte dall'alveo del centrodestra nelle scorse ore. Un "rischio islamizzazione" paventato dalla leghista Silvia Sardone il cui sottotesto viene ora condensato nello striscione firmato dalle formazioni della destra estrema.

Sul punto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è impegnato a ricercare un faticoso equilibrio: "L scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto", afferma rispondendo a una domanda sulla questione a margine della presentazione della Smart factory lab al Milano Innovation District. "Se le decisioni sono state di natura didattica nulla questio", si affretta a puntualizzare. "Se invece sono state del tipo 'dobbiamo includere tutti, perciò bisogna fare una festività nuova' allora ritengo che con la legge questo abbia poco a che fare".

"Il mio compito - chiarisce il ministro - è far rispettare la legge, la legalità, le regole. Il calendario scolastico lo definisce Regione Lombardia. Le scuole possono derogare per esigenze comprovate legate al piano dell'offerta formativa»".