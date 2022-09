Telefonino vietato a scuola (anche a ricreazione)

Niente telefonini a scuola: devono essere consegnati all'ingresso in aula ed è possibile riprenderli solo all'uscita. Anche a ricreazione quindi restano off limits. Inizia con questa "rivoluzione" l'anno scolastico al liceo Malpighi, istituto superiore paritario di Bologna.

La regola è chiara. Gli oltre 500 allievi devono riporre lo smartphone in un cassetto all'inizio della prima ora. Sarà restituito loro a fine mattinata, quando usciranno dall'istituto. La chiave del cassetto sarà tenuta dai docenti.

La decisione di bandire i cellulari è stata approvata all'unanimità dal collegio dei docenti e inserita nel regolamento d'istituto. Già in passato erano previste sanzioni nel caso di utilizzo "improprio" del telefono. La rettrice delle scuole Malpighi è Elena Ugolini, ex sottosegretaria all'Istruzione con il governo Monti spiega: "I nostri studenti in questi anni di didattica a distanza hanno capito quanto sia importante la presenza, la relazione. Con questa proposta gli chiediamo di guardarsi in faccia, di stare concentrati su quel che fanno e di lavorare insieme".



Troppo presto per fare un pronostico su come andrà. Tanti i commenti sulla pagina social della scuola, prevalentemente di tono positivo e lasciati da genitori e docenti anche di altri istituti. Per la reazione dei ragazzi si dovrà attendere qualche altre giorno.