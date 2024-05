La classe parte, gli studenti fragili restano in aula: così una gita scolastica diventa un caso

È bufera sull’istituto comprensivo statale Niccolò Tommaseo, scuola superiore di Torino. Sotto accusa una "selezione" di alunni da portare in una sorta di gita scolastica che avrebbe lasciato in aula i più fragili. Ma andiamo con ordine.

Il progetto a cui dovevano partecipare gli alunni e il problema del numero

La scuola aveva organizzato la partecipazione al progetto ‘Riconnessioni’, che impegna i ragazzi di 14 e 15 anni in un podcast della redazione di Radio24. Tuttavia, potevano essere ammessi massimo 15 studenti. A questo punto la scuola avrebbe selezionato gli studenti lasciandone a casa 8. Il partcolare? Si tratta di tutti studenti affetti da disabilità: due di loro sono studenti con disturbi dell’apprendimento, uno è ipovedente e uno disgrafico.

Una scelta vista da molti come discriminatoria, ma che viene difesa dall'istituto: “Il criterio scelto per la selezione dei 15 è quello del merito – si legge nel verbale del consiglio di classe -. I selezionati verranno comunicati direttamente dai professori”.

A chiarire ulteriormente la posizione della scuola è la preside Lorenza Patriarca, consigliera comunale del Pd che ha affermato, interrogata dal quotidiano torinese "La Stampa" che avrebbero preferito portare tutti gli studenti, ma purtroppo non era possibile. "Quindi abbiamo dovuto fare una selezione - ha incalzato la dirigente - Il criterio, il merito, è stato definito dal consiglio di classe: è stato scelto chi era più in grado di raccontare l’esperienza. Avremmo dovuto tirare a sorte?" domanda sarcastica. Eppure la spiegazione sembra non essere pienamente convincente.

La decisione viene trasmessa ai genitori tramite il diario scolastico: “Gli allievi partecipanti sono stati selezionati in base agli esiti del primo quadrimestre e alle necessità di recupero“ si legge nella comunicazione.

Valditara: "Il merito non sono i voti in pagella"

E sul caso arriva anche, dai social, l'intervento del ministro Valditara:“La scelta di non coinvolgere alunni con disabilità nella gita didattica organizzata dall’Istituto Tommaseo di Torino non è condivisibile. Il merito a cui noi puntiamo non ha come riferimento la media aritmetica in pagella, ma l’impegno e la costanza nel realizzare i propri personali talenti. Se poi la scelta di ridurre a soli 15 studenti gli ammessi alla visita è stata fatta dalla struttura ospitante, credo che si potesse chiedere e ottenere una eccezione facendo proprio riferimento alla necessità di una didattica inclusiva”, ha scritto su X il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, reagendo alla notizia.