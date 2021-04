Il piano del ministero per tenere aperte le scuole in estate

Supporto, potenziamento e rinforzo per gli studenti ma anche spazio alla socialità e all’aggregazione sacrificati a causa della pandemia, con una serie di attività su base volontaria per ragazzi e insegnanti: in arrivo la nota ministeriale

Anche quest'anno scolastico sta volgendo al termine e se già si pensa a come riaprire in sicurezza il prossimo settembre, al ministero dell'Istruzione si lavora anche su come continuare a tenere aperte le scuole nei mesi estivi. La nota ministeriale con le indicazioni per la scuola estiva è attesa a breve e già circolano bozze con indicazioni e risorse economiche. Il ministro Patrizio Bianchi continua a lodare il lavoro fatto finora da insegnanti e dirigenti scolastici (perché in fondo le scuole, con tutte le loro attività, non sono state mai chiuse né le lezioni interrotte), ma al tempo stesso ribadisce sempre quanto la pandemia abbia acuito differenze e fragilità.

Per questo da viale Trastevere si spinge per non "perdere" i mesi estivi e cercare di fare recuperare il più possibile a bambini e ragazzi non tanto i debiti scolastici (per quello restano le attività canoniche programmate a settembre, tra corsi di recupero ed esami) quanto piuttosto socialità e apprendimenti.

Come sarà la scuola aperta in estate

Potenziamento, quindi. Non recupero. Le scuole potranno scegliere se restare aperte o meno, così come pure insegnanti e studenti potranno decidere di partecipare su base volontaria. I docenti in quel caso saranno pagati extra, affiancati anche da educatori esterni e realtà del terzo settore, secondo i primi dettagli che iniziano a circolare.

A giugno si prevedono programmi di rinforzo, laboratori e studio di gruppo, mentre i mesi di luglio e agosto dovrebbero essere dedicati principalmente ad attività di aggregazione e socializzazione, contando su attività che potrebbero spaziare dalle arti all’educazione motoria, passando per la filosofia, educazione alla cittadinanza, alla sostenibilità, all’imprenditorialità, senza dimenticare le competenze scientifiche e digitali. Scuole aperte anche nel senso che parte di queste attività potranno essere svolte non solo all’interno degli istituti ma anche in altri spazi, come teatri, cinema, musei, biblioteche, centri sportivi e parchi.

Scuole aperte in estate, la bozza del piano e i fondi per gli istituti

Un piano ambizioso che ovviamente necessita di fondi. Le risorse dovrebbero ammontare complessivamente a 510 milioni di euro. Di questi 320 arrivano dai Fondi Pon (il programma operativo nazionale promosso dal ministero con fondi europei), distribuiti in base alle procedure previste dagli stessi. Altri 150 milioni saranno ripartiti in base alla popolazione scolastica e in più ci sarebbero anche ulteriori 40 milioni ex legge 440 per le scuole che parteciperanno ai bandi del ministero dell’Istruzione.

Attraverso l'Indire, l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, arriverà poi il necessario supporto tecnico-amministrativo ai vari istituti. Le risorse dovrebbero essere destinate per la maggior parte alle scuole delle regioni del sud (quasi il 70%). Parte dei fondi saranno destinati inoltre all’organico Covid, anche per sottoscrivere nuovi contratti.