Scurati dopo il monologo cancellato dalla Rai: "C'è paura, ti disegnano un bersaglio in faccia"

"Mi ritrovo al centro di una polemica ideologica politica e attacchi denigratori che mi dipingono come un estorsore". A parlare è Antonio Scurati, che a Napoli ha partecipato alla Repubblica delle Idee, prima uscita pubblica dopo lo stop della Rai al suo monologo sul 25 aprile.

La tv pubblica non ha concesso allo scrittore di leggere il testo cancellandone la partecipazione a "Che sarà" sui Raitre, ma l'effetto è stato quello di un boomerang. Le sue parole sono state lette prima dalla conduttrice Serena Bortone e poi sui social sono state rilanciate da decine di persone, privati cittadini, intellettuali, giornalisti. Il testo che nessuno doveva conoscere è diventato virale. Anche la premier Giorgia Meloni lo ha condiviso sul proprio profilo Facebook, spostando però il tema sul presunto compenso da 1.800 euro chiesto dallo scrittore.

"È duro, faticoso, doloroso - si racconta Scurati dal palco di Napoli -. Non sono un partito, o azienda o giornale, ma uno che fa il professore e padre di famiglia che legge e scrive libri, per fare lo scrittore: mi hanno chiesto un testo - lo ha fatto la tv pubblica - da leggere in occasione di una ricorrenza nazionale, scrivo un testo di fatti storici o di cronaca con una lieve impressione personale alla fine e mi ritrovo al centro di una polemica".

Jeans, t-shirt e giacca scura, lo scrittore confessa anche di avere paura: "Quando un leader politico di tale carisma, come sicuramente è la premier Meloni, che ha un seguito molto vasto, nel cui seguito da qualche parte là sotto, vista anche la storia politica da cui proviene, c'è sicuramente qualche individuo non estraneo alla violenza", "quando il capo punta il dito contro il nemico e i giornali, o meglio i 'giornasquadristi' fiancheggiatori del governo ti mettono sulle prime pagine, con il titolo sotto 'l'uomo di M.', ti disegnano un bersaglio intorno alla faccia. Poi magari qualcuno che mira a quel bersaglio c'è. Succede, è già successo".

Per Scurati "si è perso il senso della democrazia in Italia. Un intellettuale solo contro un moloch che è il governo. Non ho mai gridato 'al lupo al lupo'. Non ho mai detto che stanno tornano i fascisti, ho studiato troppo a lungo il Fascismo di 100 anni per queste previsioni avventate, ma questa aggressione è forma di violenza. Il peso è schiacciante. Ho raccontato le vittime troppo a lungo per pormi come una vittima, mi ha dato fastidio a dover replicare alla presidente del Consiglio, ma ho dovuto farlo dato che sono state dette delle falsità smentite dalla realtà fattuale. Si vede una volontà denigratoria, ho dovuto replicare, ma non voglio fare la vittima".

La polemica sul caso Scurati intanto è ben lontana dallo spegnersi. Da un lato si grida alla censura, dall'altro si respingono le accuse e si parla di strumentalizzazione della vicenda. In Rai il clima certo non è disteso. Lo stesso amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha chiesto una relazione sul caso Scurati annunciando "provvedimenti drastici. Del monologo bloccato "nessuno mi ha informato", si sfoga l'ad. "Possiamo anche discutere sulla richiesta di mille e 800 euro per un minuto in trasmissione", ma "certamente non lo avrei censurato". Piuttosto avrebbe chiesto "un riequilibrio" ai sensi della par condicio."Chi ha sbagliato paga", avverte Sergio, sottolineando come "da settimane" la Rai sia "vittima di una guerra politica quotidiana con l'obiettivo di distruggerla".

A Sergio chiede chiarezza anche l'Usigrai. Il sindacato con una nuova nota, letta in tutti i tg e giornali radio, dopo quella del 17 aprile denuncia: "Il controllo dei vertici della Rai sull'informazione del servizio pubblico si fa ogni giorno più asfissiante". "Nessun controllo sull'informazione e nessuna censura", insiste la Rai nella nota di replica. Il caso resta insomma più aperto che mai.