Le sei regioni verso l'area bianca che diranno addio al coprifuoco

Da oggi sono in vigore le ultime ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che ha portato quasi tutta Italia in zona gialla, tranne la Valle d'Aosta che resta in zona arancione. Ma novità importanti sono in arrivo per quanto riguarda le regioni bianche, se il trend dei contagi proseguirà in modo positivo.

Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca.

Dal 7 giugno seguiranno Abruzzo, Veneto e Liguria: qui il coprifuoco decade automaticamente e restano in vigore solo le norme di comportamento: mascherina e distanziamenti.

Coprifuoco via per tutti dal 21 giugno

Quanto alla zona gialla ci saranno nuove riaperture e la graduale abolizione del coprifuoco, che passerà alle 23 da subito e cioè dalla data di entrata in vigore del decreto legge Covid che sarà approvato questa sera dal Governo. Poi slitterà alle 24 a partire dal 7 giugno. Il governo confida di poter arrivare a un superamento totale del coprifuoco dal 21 giugno.

Questo sarebbe uno dei punti concordati all'esito della cabina di regia sulle riaperture che ha dato il via alla road map per le riaperture. Tra le novità la modifica dei parametri di assegnazione delle fasce di rischio.