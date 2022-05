Semafori con conto alla rovescia: nuovo decreto, cosa cambia in tutta Italia

Novità in vista per quel che riguarda i semafori con conto alla rovescia? Ecco cosa cambia davvero nel nostro Paese. Non c'è all'orizzonte un obbligo generalizzato, quindi il countdown ai semafori, a differenza di quanto circolato su alcuni media nelle settimane passate, non si diffonderà a macchia d'olio. Ma il nuovo Dm con cui il ministero delle Infrastrutture darà indicazioni concrete su come dovrò funzionare il conteggio alla rovescia di giallo e rosso, supera la norma da cui nasce, l’articolo 60, comma 1 della legge 120/2010: in alcuni casi il countdown diventerà obbligatorio e riguarderà non solo i nuovi semafori, ma anche quelli già esistenti.

A fare il punto sullo "stato dell'arte" è il Sole 24 Ore. Nel testo del Dm, su cui è stata trovata l’intesa in Conferenza Stato-Città il 9 febbraio, la svolta è motivata con l’esigenza di "migliorare la sicurezza stradale". Ma l'assenza di parametri chiari apre di fatto la porta a non pochi problemi e contenziosi. Ci sono alcune situazioni in cui il countdown è obbligatorio, e sulle quali non ci sono dubbi: 1) luci gialle di lanterne semaforiche per pedoni e/o ciclisti agli attraversamenti pedonali e/o ciclabili di strade con più di due corsie o che richiedano per attraversare più di 20 secondi (più di 10 per gli attraversamenti solo ciclabili) e di lanterne per veicoli su strade urbane con controllo automatico delle infrazioni semaforiche dove il giallo dura meno di cinque secondi; 2) luci rosse di lanterne per veicoli nei sensi unici alternati (se il rosso è “lungo”) e negli incroci disomogenei (dove non ci sono attraversamenti ciclabili e/ pedonali e il verde per chi s’immette nella via principale è “breve”). Di fatto, in sintesi, l'impostazione di base è questa: il countdown potrà essere installato in incroci di periferia caratterizzati da flussi di traffico molto disomogenei o in condizioni particolari, in cui il tempo del giallo va modulato in modo specifico, ad esempio se ha una durata inferiore ai 5 secondi.

In tutti gli altri casi, i gestori dei tratti stradali possono decidere di piazzare il conto alla rovescia, ma non essendovi obbligati, è difficile fare previsioni su quanti countdown realisticamente spunteranno sulle strade italiane. Per evitare distrazioni ed eccessi di colori, non ci saranno mai countdown sull'accensione del verde, e non possono esserci nemmeno semafori “multicolore”. Previsti invece limiti più stringenti sulle dimensioni degli apparecchi. Il decreto mette anche in chiaro che i nuovi semafori con i conti alla rovescia possono essere finanziati con i proventi delle multe. Il decreto che disciplini il semaforo con il contasecondi è atteso da 12 anni. Il countdown è ormai diffuso in tutto il mondo. L'Italia sulla materia sconta un certo ritardo.